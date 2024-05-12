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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Эстудиантес
Тигре - Эстудиантес: обзор матча 12 мая 2024
Тигре
12.05.2024, воскресенье, 21:30
Аргентина. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Эстудиантес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тигре - Эстудиантес
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
535
381
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.48
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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