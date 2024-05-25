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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Берое
Ботев Враца - Берое: обзор матча 25 мая 2024
Ботев Враца
25.05.2024, суббота, 20:30
Болгария. Первая лига, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Берое
17'
D. Genov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Берое
Замена
E. Kunde
️️️️
D. Genov
90'
+3
Замена
S. Velev
️️️️
D. Barbosa
89'
Желтая карточка
M. Achkov
83'
Замена
М. Маджуга
️️️️
S. Georgiev
74'
Замена
B. Traore
️️️️
K. Serber
74'
72'
Замена
E. Espinoza
️️️️
R. Camará
71'
Замена
S. Emilov Gavrilov
️️️️
S. Yovkov
35'
Желтая карточка
V. Valkov
ГОЛ! 1:0!
D. Genov
Пас отдал
S. Georgiev
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
20
Messie Biatoumoussoka
ЦЗ
11
Martin Achkov
ЦЗ
17
Kleri Serber
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
9
Daniel Genov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Берое
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
15
Juan Pablo Salomoni
ЦЗ
6
Stanislav Yovkov
ЦЗ
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
58
Ronaldo Camará
ЦП
14
Carlos Algarra López
ЦП
7
Federico Zanetti
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Damian Yordanov
ЦП
10
Werick Caetano
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
3-4-3
76
4
20
11
17
18
24
14
10
90
9
3-2-3-2
1
15
6
12
43
14
5
58
14
4
7
9
5
5
9
18
77
77
18
10
14
Маджуга
14
Маджуга
10
17
21
21
17
58
21
21
58
6
24
24
6
Остались в запасе
Ботев Враца
Берое
34
Federico Barrios
ВР
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
8
Damian Yordanov
ЦП
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
10
Werick Caetano
ЦП
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
5
Petko Ganev
ЦФ
Остались в запасе
8
Damian Yordanov
ЦП
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
10
Werick Caetano
ЦП
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Ботев Враца - Берое
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Информация о матче
Главный судья:
Valentin Zhelezov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Vratsa
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