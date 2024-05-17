Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Ботев Враца
Локомотив - Ботев Враца: обзор матча 17 мая 2024
Локомотив
17.05.2024, пятница, 17:45
Болгария. Первая лига, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ботев Враца
31'
S. Mechev
35'
S. Georgiev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ботев Враца
90'
+3
Замена
P. Ganev
️️️️
M. Smolenski
Вторая желтая
K. Miloshev
90'
+2
Желтая карточка
C. Raposo
90'
+1
Замена
M. Orachev
️️️️
I. Naydenov
78'
Замена
К. Крастев
️️️️
К. Майи
78'
70'
Замена
D. Barbosa
️️️️
М. Маджуга
Замена
C. Raposo
️️️️
S. Lambèse
69'
Замена
V. Nikolov
️️️️
D. Pinto Teixeira
69'
67'
Желтая карточка
M. Smolenski
60'
Желтая карточка
B. Perea
Желтая карточка
K. Miloshev
58'
Замена
I. Naydenov
️️️️
С. Траоре
42'
Желтая карточка
S. Lambèse
35'
35'
ГОЛ! 1:1!
S. Georgiev
ГОЛ! 1:0!
S. Mechev
Пас отдал
К. Майи
31'
24'
Замена
D. Genov
️️️️
B. Traore
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
4
Dime Dimov
ЦЗ
31
Krasimir Stanoev
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
7
Кевин Майи
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
20
Messie Biatoumoussoka
ЦЗ
11
Martin Achkov
ЦЗ
14
Bryan Mendoza
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
90
Brayan Perea
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
13
Celso Raposo
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
4
Miki Orachev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
5
Petko Ganev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
3-3-1-3
24
47
12
4
31
26
16
11
Траоре
45
Митков
20
7
Майи
3-3-1-3
76
29
20
11
14
24
77
14
Маджуга
21
10
90
47
13
13
47
20
18
18
20
4
4
11
Траоре
22
22
11
Траоре
7
Майи
26
Крастев
26
Крастев
7
Майи
14
Маджуга
18
18
14
Маджуга
24
5
5
24
21
9
9
21
Остались в запасе
Локомотив
Ботев Враца
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Локомотив - Ботев Враца
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Sofia
Новости команд
Все
Локомотив
Ботев Враца
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+