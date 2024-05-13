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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Хебар
Ботев Враца - Хебар: обзор матча 13 мая 2024
Ботев Враца
13.05.2024, понедельник, 20:15
Болгария. Первая лига, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Хебар
33'
М. Маджуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботев Враца - Хебар
Замена
I. Neshkov
️️️️
B. Perea
90'
+7
Замена
P. Ganev
️️️️
M. Smolenski
89'
Вторая желтая
K. Serber
85'
Желтая карточка
D. Genov
83'
Замена
D. Barbosa
️️️️
М. Маджуга
74'
Желтая карточка
K. Serber
73'
64'
Замена
C. Diamanka
️️️️
M. Emilio Papazov
64'
Замена
B. Pencev
️️️️
N. Lyuboslav Penev
61'
Желтая карточка
J. Cesco
Замена
D. Genov
️️️️
M. Marinov
46'
46'
Замена
A. Kabov
️️️️
O. Hamdiev
46'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
N. Nikolaev
ГОЛ! 1:0!
М. Маджуга
Пас отдал
K. Serber
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
20
Messie Biatoumoussoka
ЦЗ
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
77
Stefan Velev
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
17
Kleri Serber
ЦП
15
Miroslav Marinov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
21
Boubacar Traore
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
7
Johan Nzi
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
10
Angel Bastunov
ЦФ
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
5
Petko Ganev
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
Хебар
32
Boyan Zagorski
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
29
Cheikh Diamanka
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
2-4-1-3
76
20
29
77
17
15
24
14
Маджуга
90
10
21
2-4-4
1
13
43
71
33
24
7
44
17
77
10
14
Маджуга
18
18
14
Маджуга
90
88
88
90
24
5
5
24
15
9
9
15
17
29
29
17
44
3
3
44
71
8
8
71
77
11
11
77
Остались в запасе
Ботев Враца
Хебар
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
7
O. Zbun
ЦП
32
Boyan Zagorski
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Остались в запасе
7
O. Zbun
ЦП
32
Boyan Zagorski
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Ботев Враца - Хебар
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Vratsa
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