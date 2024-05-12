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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Черно Море
Левски - Черно Море: обзор матча 12 мая 2024
Левски
12.05.2024, воскресенье, 19:30
Болгария. Первая лига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Черно Море
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Черно Море
90'
+2
Замена
M. Milushev
️️️️
И. Илиев
80'
Замена
J. F. de Melo W.
️️️️
M. Soula
Замена
А. Чандаров
️️️️
A. Ivanov Mitkov
77'
Желтая карточка
Э. Бала
74'
Замена
Э. Бала
️️️️
Рикардиньо
61'
54'
Замена
И. Иса
️️️️
А. Илиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Carlos Ohene
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
7
Fábio Costa
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
88
Марин Петков
ПВ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
22
Mazire Soula
ЦФ
16
Andreas Calcan
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
17
Эвертон Бала
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
19
Bilal Bari
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
3-3-2-2
1
Андреев
6
Цунами
55
27
Галчев
8
10
7
23
Мислович
88
Петков
39
Рикардиньо
11
3-4-1-2
21
Дюлгеров
28
3
Атанасов
2
9
Илиев
21
Альварес
71
Панайотов
15
73
Илиев
16
22
39
Рикардиньо
17
Бала
17
Бала
39
Рикардиньо
10
10
Чандаров
10
Чандаров
10
73
Илиев
17
17
73
Илиев
9
Илиев
9
Иса
9
Иса
9
Илиев
22
29
29
22
Остались в запасе
Левски
Черно Море
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
19
Bilal Bari
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
19
Bilal Bari
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Левски - Черно Море
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Черно Море
Болгария. Первая лига, 17 тур
Лудогорец
- : -
07.12.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Vivacom Arena Georgi Asparuhov, Sofia
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