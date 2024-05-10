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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Локомотив Пл
Крумовград - Локомотив Пл: обзор матча 10 мая 2024
Крумовград
10.05.2024, пятница, 19:15
Болгария. Первая лига, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Локомотив Пл
20'
P.
30'
А. Колев (П)
42'
М. Шимич
74'
А. Колев
54'
P. Andreev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крумовград - Локомотив Пл
Замена
O. Yusein
️️️️
А. Колев
90'
+1
87'
Желтая карточка
Эвандро
Желтая карточка
D. Ali
85'
Замена
K. Vasilev
️️️️
S. Ussein
79'
Замена
Z. Pehlivanov
️️️️
R. Areias
79'
75'
Замена
В. Медведь
️️️️
M. Ntelo
ГОЛ! 4:1!
А. Колев
Пас отдал
S. Ussein
74'
Замена
D. Tonev
️️️️
D. Raposo
70'
Замена
L. Santana
️️️️
K. Macedo
70'
67'
Красная карточка
О. Камдем
Желтая карточка
R. Areias
65'
Желтая карточка
B. Katsarov
61'
54'
ГОЛ! 3:1!
P. Andreev
Пас отдал
Д. Илиев
46'
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
ГОЛ! 3:0!
М. Шимич
Пас отдал
B. Katsarov
42'
39'
Замена
Д. Илиев
️️️️
K. Peshov
Желтая карточка
V. Velev
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Колев
30'
28'
Желтая карточка
M. Paskalev
ГОЛ! 1:0!
P.
Пас отдал
А. Колев
20'
Желтая карточка
K. Macedo
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Serkan Ussein
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
23
Dimitar Tonev
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Локомотив Пл
17
Мартин Райнов
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
79
M. Petkov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
3-3-4
22
2
44
43
20
88
13
21
9
20
Колев
23
Шимич
4-2-4
81
71
Камдем
12
5
16
11
Эвандро
16
24
14
11
31
43
4
4
43
13
23
23
13
88
6
6
88
20
Колев
11
11
20
Колев
20
80
80
20
31
21
Медведь
21
Медведь
31
11
18
18
11
16
14
Илиев
14
Илиев
16
Остались в запасе
Крумовград
Локомотив Пл
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
Главный тренер
Неманья Милянович
79
M. Petkov
ЦФ
17
Мартин Райнов
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
Остались в запасе
79
M. Petkov
ЦФ
17
Мартин Райнов
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Крумовград - Локомотив Пл
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 17 тур
Локомотив Пл
- : -
06.12.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
1 : 0
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Michael Pavlov, Bulgaria
Стадион:
Krumovgrad Stadium, Krumovgrad
Новости команд
Все
Крумовград
Локомотив Пл
«Факел» пополнился французским защитником
2024.01.15 14:16
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2021.07.10 11:44
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2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Факел» пополнился французским защитником
2024.01.15 14:16
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
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2017.01.21 15:28
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