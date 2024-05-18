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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Явор
Раднички - Явор: обзор матча 18 мая 2024
Раднички
18.05.2024, суббота, 17:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Явор
68'
С. Вукич
72'
Р. Босич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Явор
Замена
S. Cvetković
️️️️
Э. Аддо
88'
82'
Желтая карточка
B. Doucoure
Замена
A. Stojanović
️️️️
A. Luković
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Босич
ГОЛ! 1:0!
С. Вукич
Пас отдал
V. Ilić
68'
65'
Желтая карточка
Р. Босич
Замена
Н. Белакович
️️️️
С. Чолович
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
(К)
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
11
Деле
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
21
Vanja Ilić
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
3
Andreja Stojanović
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Явор
21
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
45
Marko Šarić
ЦФ
3-1-2-1-3
12
3
55
33
Петкович
3
Аддо
21
55
Чолович
11
Деле
23
9
Вукич
31
3-2-3-2
98
4
3
11
2
3
Милетич
18
19
19
9
Стюарт
12
Босич
31
3
3
31
3
Аддо
26
26
3
Аддо
55
Чолович
10
Белакович
10
Белакович
55
Чолович
Остались в запасе
Раднички
Явор
91
Uroš Kitanović
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
21
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
45
Marko Šarić
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
45
Marko Šarić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Раднички - Явор
2
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Нарушения
23
13
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
11
3
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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2024.12.10 18:29
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2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
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