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Раднички
Радник
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
2
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
5
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
2
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
2
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
5
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
2
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Раднички
Радник
Сербия. Суперлига, 29 тур
Радник
0 : 2
07.04.2024
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Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Напредак
0 : 1
14.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Железничар
0 : 1
27.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 3 тур
ИМТ Белград
5 : 1
01.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 2 тур
Радник
0 : 3
27.04.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 30 тур
Напредак
0 : 1
14.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 29 тур
Радник
0 : 2
07.04.2024
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Сербия. Суперлига
Раднички - Радник
Раднички - Радник: обзор матча 21 апреля 2024
Раднички
21.04.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Радник
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Комментарии
Протокол Раднички - Радник
Матч завершен
Желтая карточка
Эдмунд Аддо
90'
+9
90'
+5
Желтая карточка
Haris Hajdarević
Желтая карточка
Марко Петкович
90'
+3
Замена
Стефан Чолович
️️️️➡️️
Неманья Белакович
70'
Желтая карточка
Aleksandar Mesarović
67'
Желтая карточка
Юсуф Бамиделе
59'
59'
Замена
Dženan Zajmović
️️️️➡️️
Jovan Andjelkovic
26'
Желтая карточка
Miloš Vranjanin
22'
Желтая карточка
Mihailo Oreščanin
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
55
Dimitrije Stevanović
ВР
4
David Petrovic
(К)
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
77
Milorad Stajić
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
23
Неманья Белакович
ЛВ
29
Stefan Vukić
ЦФ
28
Aleksandar Vojnović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
14
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
16
Filip Jović
ЦП
10
Damir Šovšić
ЦП
44
Эдин Рустемович
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
27
Aleksandar Kadijević
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Раднички
40
Никола Васильевич
ВР
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
69
Aleksandar Mesarović
ЦП
11
Стефан Чолович
ЦП
30
Stefan Cvetković
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
8
Andrija Luković
ЦФ
9
S. Smajlagic
ЦФ
Радник
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
56
Dženan Zajmović
ЦФ
7
Petar Kunić
ЦФ
3-1-2-2-2
55
4
3
33
Петкович
5
Аддо
77
21
23
Белакович
7
Бамиделе
28
29
1-4-5
12
9
16
10
44
Рустемович
14
6
76
27
8
4
23
Белакович
11
Чолович
11
Чолович
23
Белакович
76
56
56
76
Остались в запасе
Раднички
Радник
40
Никола Васильевич
ВР
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
69
Aleksandar Mesarović
ЦП
30
Stefan Cvetković
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
8
Andrija Luković
ЦФ
9
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
7
Petar Kunić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
69
Aleksandar Mesarović
ЦП
30
Stefan Cvetković
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
8
Andrija Luković
ЦФ
9
S. Smajlagic
ЦФ
Остались в запасе
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
7
Petar Kunić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Раднички - Радник
4
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
17
Офсайды
5
2
Количество передач
430
403
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
5
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- : -
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- : -
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- : -
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Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
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ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички 1923
- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 4 тур
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- : -
08.05.2024
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Сербия. Суперлига, 4 тур
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- : -
08.05.2024
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