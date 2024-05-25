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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Раднички 1923
Партизан - Раднички 1923: обзор матча 25 мая 2024
Партизан
25.05.2024, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Раднички 1923
76'
Н. Николич
82'
Н. Трифунович
6'
М. Видосавлевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Раднички 1923
87'
Замена
B. Adžić
️️️️
M. Gluščević
Замена
М. Живкович
️️️️
A. Janković
86'
83'
Замена
N. Tomić
️️️️
М. Видосавлевич
ГОЛ! 2:1!
Н. Трифунович
Пас отдал
Б. Натхо
82'
ГОЛ! 1:1!
Н. Николич
Пас отдал
A. Janković
76'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
К. Северина
74'
68'
Желтая карточка
L. Pecelj
Желтая карточка
Б. Ковачевич
64'
Желтая карточка
Н. Антич
62'
Замена
Б. Ковачевич
️️️️
А. Филипович
46'
Замена
A. Janković
️️️️
Е. Го
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Видосавлевич
Пас отдал
K. Bevis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
(К)
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
15
Milan Mitrović
(К)
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
80
Nemanja Tomić
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
21
Vasilije Đurić
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
8
Andreja Ristić
ЦФ
2-4-4
1
Йованович
5
Антич
6
Саничанин
6
Филипович
11
Го
10
Натхо
24
Овусу
2
Стойкович
23
Николич
34
Северина
9
Баждар
4-2-4
26
8
Чосич
71
25
Сербечич
20
27
10
55
Видосавлевич
18
9
Алексич
15
17
Живкович
17
Живкович
6
Филипович
14
Ковачевич
14
Ковачевич
6
Филипович
11
Го
40
40
11
Го
34
Северина
32
Трифунович
32
Трифунович
34
Северина
71
32
32
71
55
Видосавлевич
80
80
55
Видосавлевич
Остались в запасе
Партизан
Раднички 1923
31
Милош Крунич
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
45
Miloš Mladenović
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
21
Vasilije Đurić
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
8
Andreja Ristić
ЦФ
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Остались в запасе
45
Miloš Mladenović
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
21
Vasilije Đurić
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
8
Andreja Ristić
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Статистика матча Партизан - Раднички 1923
2
1
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
19
18
Офсайды
2
0
Количество передач
328
486
Сейвы
9
4
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
30.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
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