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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923
ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923: обзор матча 08 мая 2024
ТСЦ Бачка Топола
08.05.2024, среда, 17:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
4 : 3
Завершен
Раднички 1923
6'
С. Йованович
10'
И. Джаковац
56'
И. Джаковац (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923
Замена
Г. Антонич
️️️️
А. Пейич
81'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
С. Йованович
81'
Замена
М. Вулич
️️️️
М. Радин
71'
Замена
Н. Шимич
️️️️
В. Илич
64'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Джаковац
56'
46'
Замена
М. Чосич
️️️️
B. Adžić
43'
Пенальти не реализован!
М. Видосавлевич
ГОЛ! 2:0!
И. Джаковац
Пас отдал
А. Чиркович
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Йованович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
(К)
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
50
Томислав Дадич
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
15
Milan Mitrović
(К)
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
2
Matija Popovic
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
4-1-2-3
30
Илич
35
Джорджевич
4
Крстич
44
Стойич
44
Цветкович
6
Пейич
7
Радин
35
Джаковац
27
Пантович
32
Чиркович
8
Йованович
3-3-4
26
50
Дадич
32
25
Сербечич
27
3
10
55
Видосавлевич
9
Алексич
21
15
30
Илич
1
Шимич
1
Шимич
30
Илич
6
Пейич
17
Антонич
17
Антонич
6
Пейич
7
Радин
10
Вулич
10
Вулич
7
Радин
8
Йованович
77
Раконьяц
77
Раконьяц
8
Йованович
32
8
Чосич
8
Чосич
32
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Раднички 1923
3
Неманья Петрович
ЛЗ
2
Matija Popovic
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
45
Miloš Mladenović
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
3
Неманья Петрович
ЛЗ
2
Matija Popovic
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
45
Miloš Mladenović
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
20
Офсайды
1
1
Количество передач
378
387
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
30.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
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Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
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2025.11.03 23:08
2
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
Игрок «Ахмата» перешел в сербский клуб
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2025.09.04 10:51
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2025.07.16 14:33
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2025.07.10 09:05
1
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2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
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2025.11.03 23:08
2
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