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Америка
Пачука
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
8
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
8
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
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Последние матчи
Все
Америка
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион

Америка - Пачука: обзор матча 24 апреля 2024

Америка
24.04.2024, среда, 05:15
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
1 : 1
Матч завершен
Пачука
12' A. Zendejas
40' A. Arroyo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Америка - Пачука
Матч завершен
Желтая карточка
Игор Лихновски
90' +3
Замена
Брайан Родригес ️️️️➡️️ J. Quinones
89'
77'
Замена
Sergio Barreto ️️️️➡️️ Gustavo Cabral
72'
Замена
Elias Montiel ️️️️➡️️ Pedro Pedraza
Замена
Ричард Санчес ️️️️➡️️ Джонатан
72'
Замена
Явайро Дилросун ️️️️➡️️ Alejandro Zendejas
72'
66'
Замена
Alan Bautista ️️️️➡️️ Miguel Rodriguez
58'
Желтая карточка
Erick Sánchez
48'
Желтая карточка
Miguel Rodriguez
40'
ГОЛ! 1:1
Andres Arroyo
Желтая карточка
Alejandro Zendejas
39'
ГОЛ! 1:0
Alejandro Zendejas
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
1
Луис Малагон
ВР
31
Игор Лихновски
ЦЗ
3
Israel Reyes
ЦЗ
18
Cristian Calderón
ЦЗ
4
Sebastián Cáceres
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
17
Alejandro Zendejas
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
21
Хенри Мартин
(К) ЦФ
33
J. Quinones
ЦФ
Пачука
25
Carlos Moreno
ВР
22
Gustavo Cabral
(К) ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
99
Miguel Rodriguez
ЦП
8
Bryan González
ЦП
6
Nelson Deossa
ЦП
5
Pedro Pedraza
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Erick Sánchez
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Америка
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
26
Salvador Reyes
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Брайан Родригес
ПВ
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
85
René López
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
2
Sergio Barreto
ЦЗ
96
Elias Montiel
ЦП
90
Owen González
ЦП
88
Alan Bautista
ЦП
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
89
Sergio Aguayo
ЦФ
4-3-2
1
Малагон
31
Лихновски
18
4
3
6
Джонатан
17
10
Вальдес
33
21
Мартин
2-4-1-2
25
22
33
8
6
5
99
11
Идрисси
23
Рондон
10
6
Джонатан
20
Санчес
20
Санчес
6
Джонатан
17
24
Дилросун
24
Дилросун
17
33
7
Родригес
7
Родригес
33
22
2
2
22
5
96
96
5
99
88
88
99
Остались в запасе
Америка
Пачука
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
26
Salvador Reyes
ЦП
31
Jose Eulogio
ВР
85
René López
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
89
Sergio Aguayo
ЦФ
Остались в запасе
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
26
Salvador Reyes
ЦП
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
85
René López
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
89
Sergio Aguayo
ЦФ
Статистика матча Америка - Пачука
2
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
18
Офсайды
2
3
Количество передач
504
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
7
9
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Информация о матче
Главный судья:
Ismail Elfath, USA
Стадион:
Estadio Azteca, Mexico City
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
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- : -
02.05.2024
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- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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