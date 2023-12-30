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Пачука
Америка
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
8
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
8
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Последние матчи
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Пачука
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара

Пачука - Америка: обзор матча 01 мая 2024

Пачука
01.05.2024, среда, 04:15
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
2 : 1
Матч завершен
Америка
12' M. Rodriguez
14' N. Deossa
23' Х. Мартин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Пачука - Америка
Матч завершен
Желтая карточка
Bryan González
90' +2
90'
Красная карточка
Israel Reyes
Желтая карточка
Pedro Pedraza
85'
Замена
Sergio Barreto ️️️️➡️️ Andres Arroyo
74'
Желтая карточка
Andres Arroyo
73'
71'
Желтая карточка
Игор Лихновски
68'
Замена
Salvador Reyes ️️️️➡️️ Cristian Calderón
68'
Замена
Брайан Родригес ️️️️➡️️ Alejandro Zendejas
Замена
Jesús Hernández ️️️️➡️️ Уссама Идрисси
67'
Замена
Elias Montiel ️️️️➡️️ Erick Sánchez
67'
59'
Замена
Кевин Альварес ️️️️➡️️ Ramón Juárez
59'
Замена
Ричард Санчес ️️️️➡️️ Джонатан
55'
Желтая карточка
Ramón Juárez
Замена
Alan Bautista ️️️️➡️️ Miguel Rodriguez
55'
47'
Желтая карточка
Джонатан
Желтая карточка
Gustavo Cabral
45' +3
23'
ГОЛ! 2:1
Хенри Мартин
ГОЛ! 2:0
Nelson Deossa
14'
ГОЛ! 1:0
Miguel Rodriguez
12'
4'
Замена
Ramón Juárez ️️️️➡️️ Sebastián Cáceres
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Carlos Moreno
ВР
33
Andres Arroyo
ЦЗ
22
Gustavo Cabral
(К) ЦЗ
5
Pedro Pedraza
ЦП
8
Bryan González
ЦП
6
Nelson Deossa
ЦП
99
Miguel Rodriguez
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Erick Sánchez
ЦФ
Америка
1
Луис Малагон
ВР
4
Sebastián Cáceres
ЦЗ
3
Israel Reyes
ЦЗ
18
Cristian Calderón
ЦЗ
31
Игор Лихновски
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
17
Alejandro Zendejas
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
21
Хенри Мартин
(К) ЦФ
33
J. Quinones
ЦФ
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
2
Sergio Barreto
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
96
Elias Montiel
ЦП
88
Alan Bautista
ЦП
89
Sergio Aguayo
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
Америка
27
Óscar Jiménez
ВР
35
Leonardo Palestina
ВР
23
Emilio Lara
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Santiago Naveda
ЦП
26
Salvador Reyes
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Брайан Родригес
ПВ
2-4-1-2
25
33
22
5
6
99
8
11
Идрисси
10
23
Рондон
4-3-2
1
Малагон
3
18
31
Лихновски
4
6
Джонатан
17
10
Вальдес
33
21
Мартин
33
2
2
33
10
96
96
10
99
88
88
99
11
Идрисси
28
28
11
Идрисси
4
29
29
4
5
Альварес
5
Альварес
6
Джонатан
20
Санчес
20
Санчес
6
Джонатан
18
26
26
18
17
7
Родригес
7
Родригес
17
Остались в запасе
Пачука
Америка
31
Jose Eulogio
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
89
Sergio Aguayo
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
27
Óscar Jiménez
ВР
35
Leonardo Palestina
ВР
23
Emilio Lara
ЦЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
89
Sergio Aguayo
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
Остались в запасе
27
Óscar Jiménez
ВР
35
Leonardo Palestina
ВР
23
Emilio Lara
ЦЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Статистика матча Пачука - Америка
4
1
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
2
Количество передач
248
545
Сейвы
1
7
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
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Информация о матче
Главный судья:
Drew Fischer, Canada
Стадион:
Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca de Soto
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