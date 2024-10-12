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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Барановичи - Волна Пинск
Барановичи - Волна Пинск: обзор матча 12 октября 2024
Барановичи
12.10.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Первая лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Волна Пинск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барановичи - Волна Пинск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Волна Пинск
2 : 1
22.11.2026
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Орша
1 : 2
15.11.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Солигорск
0 : 1
07.11.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Бумпром
1 : 3
24.10.2026
Волна Пинск
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8 ноября
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11:50
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