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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
КАМАЗ - Спартак
КАМАЗ - Спартак: обзор матча 29 апреля 1995
КАМАЗ
29.04.1995, суббота, 00:00
Чемпионат России, 4 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
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Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
- : -
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
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