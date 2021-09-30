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Универсидад Католика
Барселона
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля, 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
30 сентября 2021, 07:26
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
1
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
22 апреля 2020, 14:57
1
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
2 декабря 2018, 10:37
14
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
20 февраля 2017, 20:18
1
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
20 февраля 2017, 19:06
2
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля, 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
30 сентября 2021, 07:26
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
1
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
22 апреля 2020, 14:57
1
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Последние матчи
Все
Универсидад Католика
Барселона
Копа Судамерикана, 2 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
11.04.2024
Универсидад Католика
Кубок Либертадорес, 2 тур
Барселона
2 : 2
11.04.2024
Тальерес де Кордоба
Эквадор. Серия А, 8 тур
Универсидад Католика
2 : 2
14.04.2024
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 8 тур
Либертад Лоха
0 : 3
15.04.2024
Барселона
Эквадор. Серия А, 9 тур
Имбабура
0 : 2
18.04.2024
Универсидад Католика
Эквадор. Серия А, 10 тур
Универсидад Католика
2 : 1
27.04.2024
Кумбая
Копа Судамерикана, 3 тур
Альянца
0 : 2
24.04.2024
Универсидад Католика
Эквадор. Серия А, 9 тур
Имбабура
0 : 2
18.04.2024
Универсидад Католика
Эквадор. Серия А, 8 тур
Универсидад Католика
2 : 2
14.04.2024
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 2 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
11.04.2024
Универсидад Католика
Эквадор. Серия А, 10 тур
Эмелек
1 : 1
29.04.2024
Барселона
Кубок Либертадорес, 3 тур
Барселона
0 : 2
26.04.2024
Сан-Паулу
Эквадор. Серия А, 9 тур
Барселона
1 : 0
19.04.2024
Эль Насьональ
Эквадор. Серия А, 8 тур
Либертад Лоха
0 : 3
15.04.2024
Барселона
Кубок Либертадорес, 2 тур
Барселона
2 : 2
11.04.2024
Тальерес де Кордоба

Универсидад Католика - Барселона: онлайн-трансляция 02 мая 2024

Универсидад Католика
02.05.2024, четверг, 03:00
Эквадор. Серия А, 4 тур
- : -
Не начался
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П1
1.73
Х
3.6
П2
4.5
Реклама, 18+
Барселона
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Универсидад Католика - Барселона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gabriel Ismael Gonzalez Cordero, Ecuador
Стадион:
Olimpico Atahualpa, Quito
Эквадор. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Эквадор. Серия А, 4 тур
Универсидад Католика
- : -
02.05.2024
Барселона
Эквадор. Серия А, 11 тур
Оренсе
- : -
04.05.2024
Эль Насьональ
Эквадор. Серия А, 11 тур
Кумбая
- : -
04.05.2024
Макара
Эквадор. Серия А, 11 тур
Мушук Руна
- : -
04.05.2024
ЛДУ
Эквадор. Серия А, 11 тур
Дельфин
- : -
05.05.2024
Барселона
Эквадор. Серия А, 4 тур
Универсидад Католика
- : -
02.05.2024
Барселона
Эквадор. Серия А, 11 тур
Оренсе
- : -
04.05.2024
Эль Насьональ
Эквадор. Серия А, 11 тур
Кумбая
- : -
04.05.2024
Макара
Эквадор. Серия А, 11 тур
Мушук Руна
- : -
04.05.2024
ЛДУ
Эквадор. Серия А, 11 тур
Дельфин
- : -
05.05.2024
Барселона
Эквадор. Серия А, 11 тур
Аукас
- : -
05.05.2024
Либертад Лоха
Россия
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