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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Боливар - Палестино
Боливар - Палестино: обзор матча 29 мая 2024
Боливар
29.05.2024, среда, 03:00
Кубок Либертадорес, группа E, 6 тур
3 : 1
Завершен
Палестино
35'
J. Bizama (АГ)
46'
A. Martínez (АГ)
87'
F. Da Costa
68'
F. Chamorro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Палестино
Замена
Х. Кинтерос
️️️️
Ф. Сауседо
90'
+1
Замена
M. Villaroel
️️️️
Р. Вака
90'
ГОЛ! 3:1!
F. Da Costa
Пас отдал
J. Velásquez
87'
Замена
Э. Сааведра
️️️️
Й. Роча
85'
Замена
J. Velásquez
️️️️
К. Альгараньяс
80'
71'
Замена
B. Véjar
️️️️
F. Cornejo
68'
ГОЛ! 2:1!
F. Chamorro
Пас отдал
F. Cornejo
63'
Замена
J. Abrigo
️️️️
A. Martínez
63'
Замена
P. Palacio
️️️️
M. Dávila
55'
Замена
F. Chamorro
️️️️
B. Carrasco
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
A. Martínez
46'
Замена
L. Chávez
️️️️
Х. Вака
46'
45'
+4
Желтая карточка
C. Suárez
Желтая карточка
Х. Сагредо
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Bizama
35'
16'
Желтая карточка
N. Linares
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
7
Хенри Вака
АП
91
F. Da Costa
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
17
Иван Роман
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Боливар
1
Andres Desabato
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
8
Leonardo Viviani
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
21
Martín Araya
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
4-3-1-2
1
Лампе
2
Сагредо
2
Роча
44
4
Сагредо
20
Сауседо
23
Хустиниано
11
Вака
7
Вака
24
Альгараньяс
91
2-4-3
23
13
5
20
10
22
15
7
16
17
Роман
20
Сауседо
5
Кинтерос
5
Кинтерос
20
Сауседо
2
Роча
26
Сааведра
26
Сааведра
2
Роча
7
Вака
18
18
7
Вака
11
Вака
7
7
11
Вака
24
Альгараньяс
7
7
24
Альгараньяс
10
14
14
10
20
11
11
20
22
24
24
22
7
14
14
7
Остались в запасе
Боливар
Палестино
1
Andres Desabato
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
8
Leonardo Viviani
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
21
Martín Araya
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
8
Leonardo Viviani
ЦФ
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
21
Martín Araya
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Боливар - Палестино
1
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
8
Офсайды
2
5
Количество передач
511
201
Сейвы
5
6
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
16
7
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.87
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Hernando Siles, La Paz
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«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
2025.09.11 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
2025.07.22 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
2025.06.17 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
2025.04.25 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
2023.06.26 20:32
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