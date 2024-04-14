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Аталанта
Ливерпуль
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:48
0
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
27 апреля, 17:32
0
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Последние матчи
Все
Аталанта
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 3
21.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 0
28.04.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2 : 0
24.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 3
21.04.2024
Ливерпуль
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас

Аталанта - Ливерпуль: обзор матча 18 апреля 2024

Аталанта
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Матч завершен
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Ливерпуль
7' М. Салах (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аталанта - Ливерпуль
Матч завершен
Желтая карточка
Давиде Дзаппакоста
90' +1
79'
Замена
Джейден Даннс ️️️️➡️️ Эндрю Робертсон
Замена
Адемола Лукман ️️️️➡️️ Алексей Миранчук
79'
Желтая карточка
Теун Коопмейнерс
77'
Замена
Марио Пашалич ️️️️➡️️ Эдерсон
75'
Замена
Шарль Де Кетеларе ️️️️➡️️ Джанлука Скамакка
75'
72'
Замена
Джо Гомес ️️️️➡️️ Трент Александер-Арнольд
66'
Замена
Харви Эллиот ️️️️➡️️ Доминик Собослаи
66'
Замена
Дарвин Нуньес ️️️️➡️️ Мохамед Салах
66'
Замена
Диогу Жота ️️️️➡️️ Луис Диас
Желтая карточка
Исак Хайен
43'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Мохамед Салах
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
7
Теун Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
38
Райан Гравенберх
ЦП
42
Бобби Кларк
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
76
Джейден Даннс
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Муссо
22
Руджери
19
Джимсити
4
Хайен
23
Колашинац
15
де Рон
7
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
59
Миранчук
90
Скамакка
4-2-3-1
1
Алиссон
66
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
5
Конате
26
Робертсон
17
Джонс
10
Мак Аллистер
11
Салах
8
Собослаи
7
Диас
18
Гакпо
90
Скамакка
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
90
Скамакка
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
59
Миранчук
11
Лукман
11
Лукман
59
Миранчук
66
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
66
Александер-Арнольд
8
Собослаи
19
Эллиот
19
Эллиот
8
Собослаи
7
Диас
20
Жота
20
Жота
7
Диас
11
Салах
9
Нуньес
9
Нуньес
11
Салах
26
Робертсон
76
Даннс
76
Даннс
26
Робертсон
Остались в запасе
Аталанта
Ливерпуль
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
62
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
38
Райан Гравенберх
ЦП
42
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
43
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
Остались в запасе
62
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
38
Райан Гравенберх
ЦП
42
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аталанта - Ливерпуль
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
10
Офсайды
5
1
Количество передач
285
681
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.34
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Лига Европы
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Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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