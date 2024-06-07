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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Украина
Польша - Украина: обзор матча 07 июня 2024
Польша
07.06.2024, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Украина
11'
С. Валюкевич
16'
П. Зелински
30'
Т. Романчук
41'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Польша - Украина
86'
Желтая карточка
М. Таловеров
81'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Г. Судаков
76'
Замена
В. Ванат
️️️️
А. Довбик
Замена
Т. Пухач
️️️️
Н. Залевски
72'
70'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Ярмоленко
70'
Замена
М. Мудрик
️️️️
А. Зубков
70'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
К. Урбански
61'
Замена
Я. Модер
️️️️
Т. Романчук
61'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
С. Валюкевич
61'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
П. Зелински
61'
56'
Желтая карточка
Р. Малиновский
49'
Желтая карточка
А. Тымчик
46'
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Миколенко
41'
ГОЛ! 3:1!
А. Довбик
Пас отдал
Р. Малиновский
ГОЛ! 3:0!
Т. Романчук
Пас отдал
М. Скурась
30'
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Валюкевич
11'
Замена
К. Урбански
️️️️
А. Милик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
17
Михал Скурась
ЛВ
10
Петр Зелински
ЦП
3
Тарас Романчук
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
16
Адам Букса
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
8
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Каспер Урбански
ОП
0
Якуб Калузиньски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
17
Владислав Ванат
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
21
Залевски
2
Саламон
14
Кивиор
15
Валюкевич
10
Зелински
3
Романчук
17
Скурась
20
Шиманьски
7
Милик
16
Букса
4-1-3-2
1
Бущан
18
Тымчик
4
Таловеров
5
Бондарь
16
Миколенко
5
Сидорчук
20
Зубков
8
Судаков
8
Малиновский
11
Довбик
7
Ярмоленко
21
Залевски
15
Пухач
15
Пухач
21
Залевски
15
Валюкевич
18
Берешиньски
18
Берешиньски
15
Валюкевич
7
Милик
8
Урбански
8
Урбански
7
Милик
Урбански
0
Калузиньски
0
Калузиньски
Урбански
3
Романчук
8
Модер
8
Модер
3
Романчук
10
Зелински
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Зелински
8
Малиновский
2
Михайличенко
2
Михайличенко
8
Малиновский
16
Миколенко
17
Зинченко
17
Зинченко
16
Миколенко
8
Судаков
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Судаков
20
Зубков
7
Мудрик
7
Мудрик
20
Зубков
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
11
Довбик
17
Ванат
17
Ванат
11
Довбик
Остались в запасе
Польша
Украина
1
Войцех Щесны
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
Главный тренер
Михал Пробеж
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Павел Бохневич
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Польша - Украина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Национальный стадион
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