Херманнштадт

В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»