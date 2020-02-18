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Херманнштадт
Динамо
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
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Херманнштадт
Динамо
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
1 : 0
28.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо

Херманнштадт - Динамо: обзор матча 17 марта 2024

Херманнштадт
17.03.2024, воскресенье, 19:15
Румыния. Лига I, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
Динамо
38' И. Стоица
41' Р. Опруц
45+1' C. Neguț
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Херманнштадт - Динамо
Матч завершен
Замена
Dragoș Iancu ️️️️➡️️ Silviu Balaure
85'
Замена
Alexandru Daniel Jipa ️️️️➡️️ Ианис Стоица
80'
71'
Замена
Neluț Roşu ️️️️➡️️ Домагой Павичич
Желтая карточка
Mihai Butean
69'
Замена
Ionuț Biceanu ️️️️➡️️ Sota Mino
67'
Замена
Габриэл Янку ️️️️➡️️ Cristian Neguț
67'
Замена
Rúben Fonseca ️️️️➡️️ Daniel Paraschiv
66'
64'
Замена
Alexandru Irimia ️️️️➡️️ Christian Ilic
64'
Замена
Астрит Селмани ️️️️➡️️ G. Gregorio
51'
Желтая карточка
Дарко Велкоски
46'
Замена
Costin Amzăr ️️️️➡️️ Antonio Alexandru Bordușanu
46'
Замена
Daniel Iglesias ️️️️➡️️ Георгий Миланов
ГОЛ! 3:0
Cristian Neguț
45' +1
ГОЛ! 2:0
Раул Опруц
41'
ГОЛ! 1:0
Ианис Стоица
38'
Желтая карточка
Sota Mino
26'
22'
Желтая карточка
Josué Homawoo
20'
Желтая карточка
Răzvan Patriche
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
25
Cătălin Căbuz
ВР
16
Алессандро Мургиа
ВР
28
Раул Опруц
ЛЗ
17
Mihai Butean
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К) ЦЗ
14
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
26
Cristian Neguț
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
18
Домагой Павичич
ЦП
77
Георгий Миланов
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
11
Dragoș Iancu
ЦП
97
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
15
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
3-2-4
25
28
Опруц
5
17
14
96
26
27
7
Стоица
30
3-5-1
1
23
2
28
18
Павичич
20
24
Велкоски
16
77
Миланов
19
96
11
11
96
7
Стоица
97
97
7
Стоица
14
29
29
14
30
99
99
30
26
10
Янку
10
Янку
26
20
31
31
20
18
Павичич
30
30
18
Павичич
16
29
29
16
77
Миланов
10
10
77
Миланов
9
Селмани
9
Селмани
Остались в запасе
Херманнштадт
Динамо
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
15
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
2
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
15
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Херманнштадт - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
14
Офсайды
3
0
Количество передач
464
381
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ovidiu Hategan, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Румыния. Лига I
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Текущие
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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