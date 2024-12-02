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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Крузейро
Брагантино - Крузейро: обзор матча 02 декабря 2024
Брагантино
02.12.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Крузейро
6'
Э. Саша
85'
Рамиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Крузейро
90'
+5
Замена
З. Ивалдо
️️️️
М. Перейра
85'
ГОЛ! 1:1!
Рамиро
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Витиньо
83'
Желтая карточка
Клейтон
78'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Фернандес
72'
69'
Желтая карточка
Л. Ромеро
Замена
A. Sousa
️️️️
Э. Саша
63'
46'
Замена
Рамиро
️️️️
А. Барреаль
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
45'
+6
31'
Желтая карточка
А. Барреаль
ГОЛ! 1:0!
Э. Саша
Пас отдал
Д. Джон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Джон Джон
АП
17
Vinicinho
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Витал
АП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
53
Chumbinho
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
18
Линкольн
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
Крузейро
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
4-2-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
5
Энрике
3
Кунья
34
Уртадо
35
Фернандес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
14
Джон Джон
8
Саша
17
4-2-1-3
1
Кассио
12
Вилльям
43
Марсело
25
23
Марлон
16
Силва
29
Ромеро
32
22
Барреаль
10
Перейра
10
Витал
28
Витиньо
36
Кандидо
36
Кандидо
28
Витиньо
39
39
35
Фернандес
25
Силва
25
Силва
35
Фернандес
8
Саша
38
38
8
Саша
10
Перейра
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
10
Перейра
22
Барреаль
17
Рамиро
17
Рамиро
22
Барреаль
Остались в запасе
Брагантино
Крузейро
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
53
Chumbinho
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
18
Линкольн
АП
30
Генри Москера
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
53
Chumbinho
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
18
Линкольн
АП
30
Генри Москера
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Брагантино - Крузейро
2
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
10
Нарушения
11
14
Количество передач
300
612
Сейвы
1
1
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
11
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.94
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
1 : 0
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Victor Andre Rodriguez Ballesteros,
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Новости команд
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Крузейро
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Брагантино» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 10:15
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Брагантино» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 10:15
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
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