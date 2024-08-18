Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коринтианс
Флуминенсе - Коринтианс: обзор матча 18 августа 2024
Флуминенсе
18.08.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Райан
Желтая карточка
С. Хавьер
89'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Игнасио
87'
77'
Замена
У. Фариас
️️️️
М. Биду
77'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
К. Элиас
76'
Замена
Нонато
️️️️
Ф. Берналь
70'
67'
Замена
П. Энрике
️️️️
П. Рауль
59'
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Гарро
46'
Замена
Гиоване
️️️️
Т. Магно
Замена
Кено
️️️️
Эскердинья
46'
Желтая карточка
Андре
45'
15'
Желтая карточка
Шарлес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
6
Факундо Берналь
ЦП
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
5
Андре Рамальо
(К)
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
37
Райан
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
16
Нонато
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
80
Давид Теранс
АП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Брено Бидон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Фабио
28
Эскердинья
3
Силва
2
Хавьер
7
Андре
5
Александер
6
Берналь
11
Исаак
45
Лима
9
Элиас
4
Игнасио
3-2-3-1-1
1
Соуза
25
Кака
5
Рамальо
4
Торрес
2
Матеузиньо
21
Биду
35
Шарлес
37
Райан
8
Гарро
11
Магно
18
Рауль
4
Игнасио
21
Сантос
21
Сантос
4
Игнасио
6
Берналь
16
Нонато
16
Нонато
6
Берналь
9
Элиас
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
Элиас
28
Эскердинья
20
Кено
20
Кено
28
Эскердинья
21
Биду
46
Фариас
46
Фариас
21
Биду
4
Торрес
77
Коронадо
77
Коронадо
4
Торрес
18
Рауль
7
Энрике
7
Энрике
18
Рауль
8
Гарро
20
Уэсли
20
Уэсли
8
Гарро
11
Магно
23
Гиоване
23
Гиоване
11
Магно
Остались в запасе
Флуминенсе
Коринтианс
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
90
Кевин Серна
ЦП
80
Давид Теранс
АП
Главный тренер
Фернандо Диниз
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Брено Бидон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
90
Кевин Серна
ЦП
80
Давид Теранс
АП
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Брено Бидон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Флуминенсе - Коринтианс
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
17
Офсайды
0
3
Количество передач
456
371
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.24
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+