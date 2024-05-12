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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Согдиана - Навбахор
Согдиана - Навбахор: обзор матча 12 мая 2024
Согдиана
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Навбахор
80'
Л. Дориев (П)
22'
Т. Табатадзе (П)
52'
Д. Искандеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Согдиана - Навбахор
90'
+6
Желтая карточка
И. Юлдошев
Желтая карточка
О. Зотеев
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
У. Юсупов
82'
Желтая карточка
А. Исмоилов
81'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
А. Собиржонов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Дориев
80'
80'
Замена
Н. Иминжонов
️️️️
Т. Табатадзе
77'
Желтая карточка
Д. Болтабоев
Замена
С. Синдоров
️️️️
Ж. Якубов
62'
Замена
З. Петрович
️️️️
Н. Сойибов
56'
Замена
А. Носко
️️️️
С. Андреев
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Искандеров
Пас отдал
Ф. Сайфиев
45'
Желтая карточка
Ф. Иванович
41'
Желтая карточка
Ф. Сайфиев
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Табатадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Согдиана
27
Милан Митрович
ВР
33
Олег Зотеев
ЛЗ
28
Станислав Андреев
ЛЗ
3
Исломжон Кобилов
ЦЗ
5
Сардор Кулматов
ЦЗ
2
Жасур Якубов
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
8
Владимир Йовович
ЛВ
32
Нодир Сойибов
АП
15
Хондамир Мустафокулов
ЦФ
9
Самандаржон Мавлонкулов
ЦФ
Главный тренер
Иван Бошкович
Навбахор
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
13
Филип Иванович
ЦЗ
19
Асад Собиржонов
ЛВ
7
Азимжон Ахмедов
ОП
23
Йован Джокич
ОП
7
Аброрбек Исмоилов
ЦП
5
Одилджон Хамробеков
ЦП
10
Джамшид Искандеров
АП
14
Джамшид Болтабоев
АП
91
Тома Табатадзе
ЦФ
Главный тренер
Самвел Бабаян
Согдиана
21
Михамадюсуф Собиров
ВР
17
Самандар Синдоров
ЛЗ
4
Отабек Ахадов
ЦЗ
6
Алишер Салимов
ПЗ
18
Миржалол Абдумуталов
ОП
2
Алексей Носко
ОП
90
Улугбек Кенжаев
АП
15
Зоран Петрович
ПВ
Навбахор
86
Александр Лобанов
ВР
6
Иброхим Юлдошев
ЛЗ
88
Озодбек Уктамов
ЦЗ
24
Достон Абдулхаев
ПЗ
80
Сиаваш Агназари
АП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
25
Наврузбек Иминжонов
ЦФ
33
Шодиер Шодибоев
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
3-2-3-2
27
Митрович
3
Кобилов
5
Кулматов
2
Якубов
28
Андреев
33
Зотеев
8
Йовович
32
Сойибов
14
Дориев
9
Мавлонкулов
15
Мустафокулов
2-2-2-3-1
1
Юсупов
13
Иванович
4
Сайфиев
7
Ахмедов
23
Джокич
7
Исмоилов
5
Хамробеков
10
Искандеров
14
Болтабоев
19
Собиржонов
91
Табатадзе
32
Сойибов
15
Петрович
15
Петрович
32
Сойибов
2
Якубов
17
Синдоров
17
Синдоров
2
Якубов
28
Андреев
2
Носко
2
Носко
28
Андреев
19
Собиржонов
6
Юлдошев
6
Юлдошев
19
Собиржонов
91
Табатадзе
25
Иминжонов
25
Иминжонов
91
Табатадзе
Остались в запасе
Согдиана
Навбахор
21
Михамадюсуф Собиров
ВР
4
Отабек Ахадов
ЦЗ
6
Алишер Салимов
ПЗ
18
Миржалол Абдумуталов
ОП
90
Улугбек Кенжаев
АП
Главный тренер
Иван Бошкович
88
Озодбек Уктамов
ЦЗ
86
Александр Лобанов
ВР
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
24
Достон Абдулхаев
ПЗ
80
Сиаваш Агназари
АП
33
Шодиер Шодибоев
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
Главный тренер
Самвел Бабаян
Остались в запасе
21
Михамадюсуф Собиров
ВР
4
Отабек Ахадов
ЦЗ
6
Алишер Салимов
ПЗ
18
Миржалол Абдумуталов
ОП
90
Улугбек Кенжаев
АП
Остались в запасе
88
Озодбек Уктамов
ЦЗ
86
Александр Лобанов
ВР
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
24
Достон Абдулхаев
ПЗ
80
Сиаваш Агназари
АП
33
Шодиер Шодибоев
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
Главный тренер
Иван Бошкович
Главный тренер
Самвел Бабаян
Статистика матча Согдиана - Навбахор
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Согдиана
- : -
29.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Коканд 1912
0 : 1
21.11.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Согдиана
1 : 3
06.11.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Согдиана
1 : 1
30.10.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Кубок, 1/4 финала
Согдиана
1 : 2
20.10.2026
Андижан
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Согдиана
- : -
29.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Кызылкум
0 : 1
07.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Навбахор
1 : 0
31.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Хорезм
1 : 2
26.10.2026
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