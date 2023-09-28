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«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
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Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
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