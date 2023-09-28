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Коламбус
Динамо Хьюстон
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2 ноября 2018, 11:32
4
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2 ноября 2018, 08:21
1
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
29 октября 2018, 07:10
7
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
8 мая 2018, 06:05
2
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
1 декабря 2017, 09:32
1
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Коламбус
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 8 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
31.03.2024
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США. МЛС, 10 тур
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2 : 1
07.04.2024
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1 : 2
10.04.2024
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США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
14.04.2024
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
0 : 0
28.04.2024
Монреаль
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Коламбус
2 : 1
25.04.2024
Монтеррей
США. МЛС, 12 тур
Коламбус
2 : 2
21.04.2024
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США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
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США. МЛС, 8 тур
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2 : 1
31.03.2024
Сан-Хосе

Коламбус - Динамо Хьюстон: обзор матча 13 марта 2024

Коламбус
13.03.2024, среда, 01:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
1 : 1
Матч завершен
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Динамо Хьюстон
40' К. Эрнандес
90' Г. Дорси (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Коламбус - Динамо Хьюстон
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Тате Шмитт
90' +2
Желтая карточка
Микаэл
Замена
Мальте Амундсен ️️️️➡️️ Yaw Yeboah
90' +1
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Гриффин Дорси
85'
Замена
Брэд Смит ️️️️➡️️ Адальберто Карраскилья
76'
Замена
Тате Шмитт ️️️️➡️️ Итан Бартлоу
Замена
Эйдан Моррис ️️️️➡️️ Darlington Nagbe
63'
63'
Замена
Бруклин Рейнс ️️️️➡️️ Ян Грегуш
63'
Замена
Gabriel Segal ️️️️➡️️ Себастьян Ковальчик
Замена
Marino Hinestroza ️️️️➡️️ Jacen Russell-Rowe
62'
Замена
Диего Росси ️️️️➡️️ Кучо Эрнандес
62'
ГОЛ! 1:0
Кучо Эрнандес
40'
Желтая карточка
Yaw Yeboah
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Patrick Schulte
ВР
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Mohamed Farsi
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
(К) ЦП
25
Sean Zawadzki
ЦП
5
Деррик Джонс
ЦП
14
Yaw Yeboah
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Кристиан Рамирес
ЦФ
19
Jacen Russell-Rowe
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
(К) ВР
4
Итан Бартлоу
ЦЗ
31
Микаэл
ЦЗ
25
Гриффин Дорси
ПЗ
2
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Адальберто Карраскилья
ЦП
8
Амин Басси
АП
27
Себастьян Ковальчик
ПВ
18
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
3
William Sands
ЦЗ
16
Taha Habroune
ЦП
8
Эйдан Моррис
ЦП
29
Cole Mrowka
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
11
Marino Hinestroza
ЦФ
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Брэд Смит
ЛЗ
22
Тате Шмитт
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Kieran Sargeant
ЦЗ
35
Бруклин Рейнс
ОП
26
Ousmane Sylla
ЦП
17
Gabriel Segal
ЦФ
3-4-3
28
21
Чеберко
23
31
Морейра
6
5
Джонс
14
25
19
17
Рамирес
9
Эрнандес
4-1-2-2-1
12
Кларк
2
Эскобар
4
Бартлоу
31
Микаэл
25
Дорси
6
Артур
21
Грегуш
20
Карраскилья
27
Ковальчик
8
Басси
18
Алию
14
18
Амундсен
18
Амундсен
14
6
8
Моррис
8
Моррис
6
9
Эрнандес
10
Росси
10
Росси
9
Эрнандес
19
11
11
19
20
Карраскилья
3
Смит
3
Смит
20
Карраскилья
4
Бартлоу
22
Шмитт
22
Шмитт
4
Бартлоу
21
Грегуш
35
Рейнс
35
Рейнс
21
Грегуш
27
Ковальчик
17
17
27
Ковальчик
Остались в запасе
Коламбус
Динамо Хьюстон
24
Evan Bush
ВР
1
Nicholas Hagen
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
3
William Sands
ЦЗ
16
Taha Habroune
ЦП
29
Cole Mrowka
ЦП
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Kieran Sargeant
ЦЗ
26
Ousmane Sylla
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
1
Nicholas Hagen
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
3
William Sands
ЦЗ
16
Taha Habroune
ЦП
29
Cole Mrowka
ЦП
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Kieran Sargeant
ЦЗ
26
Ousmane Sylla
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Коламбус - Динамо Хьюстон
1
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
11
Офсайды
2
5
Количество передач
539
498
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
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Информация о матче
Главный судья:
Oshane Nation, Jamaica
Стадион:
Lower.com Field, Columbus
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Текущие
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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