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Динамо Хьюстон
Коламбус
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
29 октября 2018, 07:10
7
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
8 мая 2018, 06:05
2
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
1 декабря 2017, 09:32
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2 ноября 2018, 11:32
4
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2 ноября 2018, 08:21
1
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Динамо Хьюстон
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2 : 1
31.03.2024
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США. МЛС, 10 тур
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10.04.2024
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США. МЛС, 11 тур
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Динамо Хьюстон
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
14.04.2024
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2 : 0
28.04.2024
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Реал Солт-Лейк
0 : 0
14.04.2024
Коламбус
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Тигрес УАНЛ
1 : 2
10.04.2024
Коламбус

Динамо Хьюстон - Коламбус: обзор матча 07 марта 2024

Динамо Хьюстон
07.03.2024, четверг, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
0 : 1
Матч завершен
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Коламбус
90+6' А. Карраскилья (АГ)
Матч
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Комментарии
Протокол Динамо Хьюстон - Коламбус
Матч завершен
90' +6
ГОЛ в свои ворота! 0:1
Адальберто Карраскилья
90'
Замена
Yaw Yeboah ️️️️➡️️ Darlington Nagbe
Замена
Брэд Смит ️️️️➡️️ Ибрахим Алию
88'
78'
Замена
Александру Мэцан ️️️️➡️️ Диего Росси
Замена
Себастьян Ковальчик ️️️️➡️️ Gabriel Segal
72'
68'
Замена
Кристиан Рамирес ️️️️➡️️ Jacen Russell-Rowe
68'
Замена
Maximilian Arfsten ️️️️➡️️ Mohamed Farsi
Желтая карточка
Итан Бартлоу
64'
46'
Замена
Кучо Эрнандес ️️️️➡️️ Marino Hinestroza
Замена
Итан Бартлоу ️️️️➡️️ Эрик Святченко
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
(К) ВР
31
Микаэл
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Франко Эскобар
ПЗ
25
Гриффин Дорси
ПЗ
6
Артур
ОП
20
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
8
Амин Басси
АП
17
Gabriel Segal
ЦФ
18
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Коламбус
28
Patrick Schulte
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Mohamed Farsi
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
8
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
(К) ЦП
25
Sean Zawadzki
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
19
Jacen Russell-Rowe
ЦФ
11
Marino Hinestroza
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Динамо Хьюстон
38
Xavier Valdez
ВР
3
Брэд Смит
ЛЗ
22
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Kieran Sargeant
ЦЗ
35
Бруклин Рейнс
ОП
26
Ousmane Sylla
ЦП
27
Себастьян Ковальчик
ПВ
19
Stephen Annor Gyamfi
ЦФ
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
24
Evan Bush
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
3
William Sands
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Деррик Джонс
ЦП
14
Yaw Yeboah
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
20
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
17
Кристиан Рамирес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кларк
2
Эскобар
31
Микаэл
28
Святченко
25
Дорси
6
Артур
20
Карраскилья
21
Грегуш
8
Басси
18
Алию
17
4-3-1-2
28
23
21
Чеберко
4
Камачо
31
Морейра
8
Моррис
6
25
10
Росси
11
19
18
Алию
3
Смит
3
Смит
18
Алию
28
Святченко
4
Бартлоу
4
Бартлоу
28
Святченко
17
27
Ковальчик
27
Ковальчик
17
6
14
14
6
10
Росси
20
Мэцан
20
Мэцан
10
Росси
11
9
Эрнандес
9
Эрнандес
11
23
27
27
23
19
17
Рамирес
17
Рамирес
19
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Коламбус
38
Xavier Valdez
ВР
22
Тате Шмитт
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Kieran Sargeant
ЦЗ
35
Бруклин Рейнс
ОП
26
Ousmane Sylla
ЦП
19
Stephen Annor Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
1
Nicholas Hagen
ВР
24
Evan Bush
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
3
William Sands
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Деррик Джонс
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
38
Xavier Valdez
ВР
22
Тате Шмитт
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Kieran Sargeant
ЦЗ
35
Бруклин Рейнс
ОП
26
Ousmane Sylla
ЦП
19
Stephen Annor Gyamfi
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
24
Evan Bush
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
3
William Sands
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Деррик Джонс
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Динамо Хьюстон - Коламбус
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
5
Офсайды
3
2
Количество передач
456
495
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
8
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Информация о матче
Главный судья:
Villarrea Armando, USA
Стадион:
BBVA Compass Stadium, Houston
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Текущие
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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