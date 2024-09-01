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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Астана
Кайрат - Астана: обзор матча 01 сентября 2024
Кайрат
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Астана
84'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Астана
Замена
Д. Сергеев
️️️️
А. Ульшин
90'
+2
89'
Замена
А. Марочкин
️️️️
У. Камара
89'
Замена
Н. Аханону
️️️️
М. Томасов
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Томасов
Желтая карточка
О. Арад
82'
77'
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
Замена
В. Швырев
️️️️
Ж. Пауло
72'
Замена
Ю. Станоев
️️️️
Е. Сейдахмет
64'
59'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Аманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
11
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
6
Юлдошев
44
Гадрани
23
Ульшин
77
Зария
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
3-2-1-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
4
Быстров
55
Аманович
10
Томасов
11
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
99
Жоффри
23
Ульшин
18
Сергеев
18
Сергеев
23
Ульшин
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
22
Сейдахмет
33
Станоев
33
Станоев
22
Сейдахмет
28
Камара
22
Марочкин
22
Марочкин
28
Камара
55
Аманович
5
Куат
5
Куат
55
Аманович
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Кайрат
Астана
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
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