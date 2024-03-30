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Вест Хэм
Фрайбург
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
23 апреля, 21:43
2
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
23 апреля, 21:43
2
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
«Фрайбург» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:51
0
«Фрайбург» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 12:14
0
«Фрайбург» – РБ «Лейпциг»: прогноз на матч 28 тура Премьер-лиги, 6 апреля
6 апреля, 10:03
0
«Боруссия» М – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 14:55
0
Бундеслига. «Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков, победив «Фрайбург»
17 марта, 19:26
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вест Хэм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
06.04.2024
РБ Лейпциг
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
5 : 2
21.04.2024
Вест Хэм
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
27.04.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
1 : 1
21.04.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
06.04.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург

Вест Хэм - Фрайбург: обзор матча 14 марта 2024

Вест Хэм
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
5 : 0
Матч завершен
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Фрайбург
9' Л. Пакета
32' Д. Боуэн
52' А. Крессуэлл
77' М. Кудус
85' М. Кудус
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вест Хэм - Фрайбург
Матч завершен
Замена
Джордж Эрти ️️️️➡️️ Джаррод Боуэн
86'
Замена
Калвин Филлипс ️️️️➡️️ Эдсон Альварес
86'
Замена
Дэнни Ингс ️️️️➡️️ Мохаммед Кудус
86'
ГОЛ! 5:0
Мохаммед Кудус
85'
Замена
Бен Джонсон ️️️️➡️️ Майкл Антонио
79'
ГОЛ! 4:0
Мохаммед Кудус
77'
Желтая карточка
Эдсон Альварес
74'
69'
Замена
Максимилиан Филипп ️️️️➡️️ Лукас Хелер
69'
Замена
Мерлин Рехль ️️️️➡️️ Кильянн Сильдийя
Желтая карточка
Аарон Крессуэлл
66'
62'
Замена
Лукас Кюблер ️️️️➡️️ Мануэль Гульде
Замена
Джеймс Уорд-Проус ️️️️➡️️ Лукас Пакета
62'
62'
Замена
Флоран Муслия ️️️️➡️️ Николас Хефлер
ГОЛ! 3:0
Аарон Крессуэлл
52'
46'
Замена
Михаэль Грегоритч ️️️️➡️️ Винченцо Грифо
ГОЛ! 2:0
Джаррод Боуэн
32'
ГОЛ! 1:0
Лукас Пакета
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
14
Мохаммед Кудус
АП
10
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
42
Рицу Доан
ПВ
22
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вест Хэм
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
27
Наиф Агер
ЦЗ
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Фрайбург
31
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
23
Флоран Муслия
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
38
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-3-1
1
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
15
Мавропанос
5
Цоуфал
19
Альварес
28
Соучек
14
Кудус
10
Пакета
20
Боуэн
9
Антонио
3-1-1-3-2
1
Атуболу
5
Гульде
28
Гинтер
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
22
Салаи
42
Доан
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
9
Антонио
2
Джонсон
2
Джонсон
9
Антонио
19
Альварес
11
Филлипс
11
Филлипс
19
Альварес
10
Пакета
7
Уорд-Проус
7
Уорд-Проус
10
Пакета
20
Боуэн
40
Эрти
40
Эрти
20
Боуэн
14
Кудус
18
Ингс
18
Ингс
14
Кудус
5
Гульде
17
Кюблер
17
Кюблер
5
Гульде
25
Сильдийя
34
Рехль
34
Рехль
25
Сильдийя
27
Хефлер
23
Муслия
23
Муслия
27
Хефлер
32
Грифо
38
Грегоритч
38
Грегоритч
32
Грифо
9
Хелер
26
Филипп
26
Филипп
9
Хелер
Остались в запасе
Вест Хэм
Фрайбург
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
27
Наиф Агер
ЦЗ
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
27
Наиф Агер
ЦЗ
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
45
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вест Хэм - Фрайбург
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
6
Количество передач
355
556
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.44
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)
Стадион:
Лондон
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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