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Филадельфия Юнион
Пачука
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
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Филадельфия Юнион
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
30.03.2024
Миннесота Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
01.05.2024
Сиэтл
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
28.04.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
14.04.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
30.03.2024
Миннесота Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион

Филадельфия Юнион - Пачука: обзор матча 06 марта 2024

Филадельфия Юнион
06.03.2024, среда, 02:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
0 : 0
Матч завершен
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Пачука
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Филадельфия Юнион - Пачука
Матч завершен
79'
Замена
Elias Montiel ️️️️➡️️ Erick Sánchez
79'
Замена
René López ️️️️➡️️ Луис Родригес
Замена
Хесус Буэно ️️️️➡️️ Алехандро Бедойя
74'
69'
Замена
Alexei Dominguez Figueroa ️️️️➡️️ Miguel Rodriguez
Желтая карточка
Оливье Мбайзо
61'
47'
Желтая карточка
Gustavo Cabral
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
(К) ЦП
10
Даниэль Газдаг
ЦП
16
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
7
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Пачука
25
Carlos Moreno
ВР
2
Sergio Barreto
ЦЗ
22
Gustavo Cabral
(К) ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
99
Miguel Rodriguez
ЦП
5
Pedro Pedraza
ЦП
6
Nelson Deossa
ЦП
8
Bryan González
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Erick Sánchez
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Филадельфия Юнион
1
Oliver Semmle
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
20
Хесус Буэно
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
24
Nick Pariano
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
28
Тай Барибо
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Пачука
31
Jose Eulogio
ВР
85
René López
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
88
Alan Bautista
ЦП
90
Owen González
ЦП
96
Elias Montiel
ЦП
19
J. Lopez
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
15
Israel Luna
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Блэйк
27
Вагнер
15
Мбайзо
5
Глеснес
26
Харриел
8
Мартинес
11
Бедойя
10
Газдаг
16
МакГлинн
33
Салливан
7
Уре
3-4-1-2
25
2
22
24
Родригес
5
6
8
99
11
Идрисси
23
Рондон
10
11
Бедойя
20
Буэно
20
Буэно
11
Бедойя
24
Родригес
85
85
24
Родригес
10
96
96
10
99
87
87
99
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Пачука
1
Oliver Semmle
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
24
Nick Pariano
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
28
Тай Барибо
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
31
Jose Eulogio
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
88
Alan Bautista
ЦП
90
Owen González
ЦП
19
J. Lopez
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
15
Israel Luna
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Semmle
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
24
Nick Pariano
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
28
Тай Барибо
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Остались в запасе
31
Jose Eulogio
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
88
Alan Bautista
ЦП
90
Owen González
ЦП
19
J. Lopez
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
15
Israel Luna
ЦФ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Филадельфия Юнион - Пачука
1
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
431
396
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ismael Cornejo, El Salvador
Стадион:
Subaru Park, Chester
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Все
Текущие
Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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