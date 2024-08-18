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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - Хака
ВПС - Хака: обзор матча 18 августа 2024
ВПС
18.08.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Хака
71'
J. Vahtera
90'
M. Haukioja (П)
90+3'
S. Alanko
50'
Э. Олусанья
56'
A. Sejdiu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - Хака
Замена
M. Niemi
️️️️
A. Cicale
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
S. Alanko
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
M. Haukioja
90'
86'
Желтая карточка
Г. Мораиш
Замена
S. Lindeman
️️️️
A. Räisänen
85'
81'
Замена
M. Fall
️️️️
O. Whyte
74'
Замена
E. Patoulidis
️️️️
A. Sejdiu
ГОЛ! 1:2!
J. Vahtera
71'
69'
Замена
Х. Ндам
️️️️
O. Sallinen
Замена
S. Alanko
️️️️
J. Engstrom
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
A. Sejdiu
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Олусанья
4'
Желтая карточка
N. Friberg
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
7
Alfie Cicale
ЦП
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
11
Roni Hudd
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Хака
12
Anton Lepola
ВР
3
Niklas Friberg
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
11
Imani Lanquedoc
ЦП
5
Гильерме Мораиш
ЦП
77
Oliver Whyte
ЦП
99
A. Sejdiu
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
77
Samu Alanko
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Хака
12
Oliver Heino
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
10
Maissa Fall
ЦП
8
T. Siira
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
2-1-3-4
1
5
29
44
Башкиров
7
34
9
19
4
30
11
3-3-4
12
3
24
5
11
5
Мораиш
77
21
Олусанья
25
13
99
34
25
25
34
7
23
23
7
4
77
77
4
13
4
Ндам
4
Ндам
13
77
10
10
77
99
7
7
99
Остались в запасе
ВПС
Хака
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
12
Oliver Heino
ВР
19
Elias Mastokangas
ЦП
8
T. Siira
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
19
Elias Mastokangas
ЦП
8
T. Siira
ЦФ
16
Marko Bačanin
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча ВПС - Хака
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
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