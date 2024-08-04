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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - СИК
КуПС - СИК: обзор матча 04 августа 2024
КуПС
04.08.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
СИК
28'
A. Vidjeskog (П)
84'
С. Саволайнен
57'
J. Streng
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - СИК
ГОЛ! 2:1!
С. Саволайнен
Пас отдал
П. Пеннанен
84'
Замена
К. Антви
️️️️
T. Hämäläinen
84'
79'
Замена
S. Giabo Yussif
️️️️
П. Ханнола
71'
Замена
T. Kaukua
️️️️
Х. Морено
Замена
П. Пеннанен
️️️️
J. Voutilainen
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
J. Streng
48'
Желтая карточка
J. Streng
46'
Замена
J. Streng
️️️️
E. Mömmö
29'
Желтая карточка
Х. Морено
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Vidjeskog
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
20
Отто Руоппи
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
СИК
1
Roope Paunio
ВР
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
3
Babacar Fati
ЦЗ
22
Dario Naamo
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
15
Eetu Mömmö
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
19
Samu Koistinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
30
Lauri Sahimaa
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
СИК
20
Lewis Strapp
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
2-5-4
18
25
Сиссе
20
Руоппи
26
13
Оксанен
20
10
7
1
Крайдль
5
33
3-5-2
1
4
Пиреш
3
22
6
Тикканен
10
Гаск
8
Ханнола
25
15
11
Морено
7
Карьялайнен
33
25
Антви
25
Антви
33
7
8
Пеннанен
8
Пеннанен
7
8
Ханнола
6
6
8
Ханнола
11
Морено
22
22
11
Морено
15
9
9
15
Остались в запасе
КуПС
СИК
12
Aatu Hakala
ВР
19
Samu Koistinen
ЦЗ
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
30
Lauri Sahimaa
ЦП
6
Саку Саволайнен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
20
Lewis Strapp
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
19
Samu Koistinen
ЦЗ
21
Джослин Луйе-Лутумба
ЦП
30
Lauri Sahimaa
ЦП
6
Саку Саволайнен
ЦФ
Остались в запасе
20
Lewis Strapp
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча КуПС - СИК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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