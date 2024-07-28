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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - Мариехамн
ВПС - Мариехамн: обзор матча 28 июля 2024
ВПС
28.07.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Мариехамн
44'
J. Schreuders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - Мариехамн
ГОЛ! 1:0!
J. Schreuders
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
77
Samu Alanko
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
29
Patrik Raitanen
ЦЗ
22
Pedro Machado
ЦЗ
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
8
M. Ojala
ЦФ
7
Adam Larsson
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Мариехамн
35
Johannes Viitala
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
6
Emmanuel Okereke
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
9
Wille Nuñez
ЦФ
2-1-4-3
1
29
23
44
Башкиров
9
77
4
Ахиабу
7
30
17
19
3-3-4
32
4
29
22
18
20
33
28
13
7
8
Остались в запасе
ВПС
Мариехамн
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
35
Johannes Viitala
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
6
Emmanuel Okereke
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
9
Wille Nuñez
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
6
Emmanuel Okereke
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
9
Wille Nuñez
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча ВПС - Мариехамн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
Новости команд
Все
ВПС
Мариехамн
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
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2023.03.10 15:15
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2018.02.27 09:17
5
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2016.12.21 09:29
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2015.08.15 17:06
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»
2016.12.21 09:29
1
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
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