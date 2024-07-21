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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Мариехамн - СИК
Мариехамн - СИК: обзор матча 21 июля 2024
Мариехамн
21.07.2024, воскресенье, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
СИК
59'
П. Ханнола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мариехамн - СИК
72'
Замена
J. Streng
️️️️
Р. Карьялайнен
59'
ГОЛ! 0:1!
П. Ханнола
42'
Желтая карточка
T. Kaukua
Желтая карточка
E. Auvinen
22'
20'
Замена
T. Kaukua
️️️️
L. Laine
Начало матча
Статистика матча Мариехамн - СИК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Wiklof Holding Arena, Mariehamn
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Мариехамн
СИК
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2018.02.27 09:17
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2016.06.20 14:14
1
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2015.08.15 17:06
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
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