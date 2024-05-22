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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - КуПС
ВПС - КуПС: обзор матча 22 мая 2024
ВПС
22.05.2024, среда, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
КуПС
59'
J. Muzinga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - КуПС
89'
Замена
S. Saarinen
️️️️
A. Vidjeskog
Желтая карточка
P. Justiniano
75'
59'
ГОЛ! 0:1!
J. Muzinga
Замена
G. Vlijter
️️️️
J. Schreuders
46'
Желтая карточка
J. Engstrom
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Mads Borchers
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
4
J. Engstrom
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ВПС
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
1-1-2-2
29
44
Башкиров
9
9
19
4
3-2-4
25
Сиссе
16
25
Антви
26
13
Оксанен
33
1
Крайдль
11
8
Пеннанен
9
39
39
9
26
18
18
26
Остались в запасе
ВПС
КуПС
Главный тренер
Юсси Нуорела
12
Aatu Hakala
ВР
17
Arttu Heinonen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
17
Arttu Heinonen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча ВПС - КуПС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Petri Viljanen, Finland
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
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