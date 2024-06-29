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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - Хака
СИК - Хака: обзор матча 29 июня 2024
СИК
29.06.2024, суббота, 12:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Хака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - Хака
Желтая карточка
В. Тикканен
72'
Замена
L. Laine
️️️️
Р. Карьялайнен
65'
59'
Желтая карточка
E. Mastokangas
46'
Замена
E. Patoulidis
️️️️
A. Sejdiu
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Dario Naamo
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Хака
12
Anton Lepola
ВР
3
Niklas Friberg
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
77
Oliver Whyte
ЦП
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
СИК
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
14
Lauri Laine
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Хака
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
16
Oiva Laaksonen
ЦФ
1-4-2
1
22
6
Тикканен
8
Ханнола
25
10
Гаск
7
Карьялайнен
22
2-2-2
12
3
4
Ндам
19
77
99
8
7
Карьялайнен
14
14
7
Карьялайнен
99
7
7
99
Остались в запасе
СИК
Хака
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
16
Oiva Laaksonen
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Остались в запасе
16
Oiva Laaksonen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча СИК - Хака
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
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