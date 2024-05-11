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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - СИК
Хака - СИК: обзор матча 11 мая 2024
Хака
11.05.2024, суббота, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
СИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - СИК
Желтая карточка
E. Patoulidis
90'
+3
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Mastokangas
84'
Желтая карточка
O. Whyte
76'
74'
Замена
L. Laine
️️️️
Р. Карьялайнен
Желтая карточка
E. Mastokangas
55'
54'
Желтая карточка
В. Гаск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
СИК
1
Roope Paunio
ВР
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
22
Dario Naamo
ЦЗ
25
Markus Arsalo
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
6
Вилле Тикканен
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Хака
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
99
A. Sejdiu
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
СИК
21
Kingsley Ofori
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
2-1-1
12
21
3
19
25
2-4-1
1
44
22
8
Ханнола
10
Гаск
6
Тикканен
25
7
Карьялайнен
19
99
99
19
7
Карьялайнен
14
14
7
Карьялайнен
Остались в запасе
Хака
СИК
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Остались в запасе
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Хака - СИК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Kalle Makinen, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
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