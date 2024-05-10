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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - ВПС
КуПС - ВПС: обзор матча 10 мая 2024
КуПС
10.05.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
ВПС
47'
К. Антви
56'
A. Vidjeskog
71'
M. Borchers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - ВПС
Желтая карточка
A. Vidjeskog
90'
+4
Вторая желтая
И. Сиссе
76'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
S. Saarinen
74'
71'
ГОЛ! 2:1!
M. Borchers
Пас отдал
Е. Башкиров
62'
Замена
G. Vlijter
️️️️
J. Schreuders
ГОЛ! 2:0!
A. Vidjeskog
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Антви
47'
Желтая карточка
И. Сиссе
43'
39'
Желтая карточка
P. Justiniano
Желтая карточка
S. Miettinen
15'
Желтая карточка
Я. Оксанен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
9
Mads Borchers
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
ВПС
4
J. Engstrom
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
4-2-2
18
16
25
Антви
25
Сиссе
13
Оксанен
26
1
Крайдль
8
Пеннанен
1-1-2-1
29
44
Башкиров
9
9
19
18
33
33
18
9
39
39
9
Остались в запасе
КуПС
ВПС
12
Aatu Hakala
ВР
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Остались в запасе
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча КуПС - ВПС
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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