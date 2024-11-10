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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Гетеборг
Мьеллбю - Гетеборг: обзор матча 10 ноября 2024
Мьеллбю
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гетеборг
45+4'
Э. Страуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Гетеборг
90'
+2
Замена
L. Carlstrand
️️️️
К. Тордарсон
Желтая карточка
Й. Густавссон
88'
Замена
M. Kiilerich
️️️️
T. Stavitski
83'
82'
Замена
Д. Крузе
️️️️
Й. Багер
Желтая карточка
E. Alexander Johansson
79'
72'
Желтая карточка
Й. Багер
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
I. Jagne
70'
69'
Замена
С. Олссон
️️️️
O. Pettersson
ГОЛ! 1:0!
Э. Страуд
45'
+4
29'
Желтая карточка
К. Тордарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
19
Imam Jagne
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Gustaf Norlin
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
20
Johan Persson-Åhstedt
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
15
Давид Крузе
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
14
Hussein Carneil
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
3-5-2
1
24
Петтерссон
3
Брорссон
6
Викстрем
11
8
Рейкьер
22
Густавссон
21
Страуд
19
20
18
Бергстрем
2-4-2-2
28
Карлстрем
5
Багер
16
Трондсен
3
Эрлингмарк
21
32
13
Свенссон
23
Тордарсон
10
Лундквист
19
14
11
5
5
11
19
16
16
19
32
16
Олссон
16
Олссон
32
5
Багер
15
Крузе
15
Крузе
5
Багер
23
Тордарсон
9
9
23
Тордарсон
Остались в запасе
Мьеллбю
Гетеборг
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
20
Johan Persson-Åhstedt
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
14
Hussein Carneil
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
20
Johan Persson-Åhstedt
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
14
Hussein Carneil
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Мьеллбю - Гетеборг
2
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
445
376
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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