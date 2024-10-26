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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Кальмар
Броммапойкарна - Кальмар: обзор матча 26 октября 2024
Броммапойкарна
26.10.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
1 : 2
Завершен
Кальмар
66'
А. Йенсен
85'
L. Saetra
88'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Кальмар
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Исламович
Пас отдал
D. Krasniqi
85'
ГОЛ! 1:1!
L. Saetra
Пас отдал
М. Хальберг
79'
Замена
️️️️
D. Krasniqi
Замена
️️️️
P. Pichkah
78'
71'
Замена
R. Jansson
️️️️
A. Gersbach
Замена
E. Björkander
️️️️
T. Bergvall
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Йенсен
66'
59'
Замена
М. Свенссон
️️️️
A. Magashy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Jonathan Ring
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
28
Mario Butros
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
36
Charlie Antonelius
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
2
Rony Jansson
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
William Andersson
ЦП
22
Ville Nilsson
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
4-4-1-1
30
26
Калисир
2
3
16
Йенсен
6
20
Одефальк
5
Мартинссон Нгуали
14
21
Тимосси-Андерссон
21
2-5-3
1
39
2
5
Хальберг
23
Гояни
14
Скрабб
21
6
9
Исламович
3
10
6
4
4
6
15
15
3
2
2
3
21
28
Свенссон
28
Свенссон
21
22
22
Остались в запасе
Броммапойкарна
Кальмар
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
28
Mario Butros
ЦП
36
Charlie Antonelius
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
30
Jakob Kindberg
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
William Andersson
ЦП
22
Ville Nilsson
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
28
Mario Butros
ЦП
36
Charlie Antonelius
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
William Andersson
ЦП
22
Ville Nilsson
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Броммапойкарна - Кальмар
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
14
Офсайды
6
0
Количество передач
546
517
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Новости команд
Все
Броммапойкарна
Кальмар
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
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2018.11.12 11:19
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2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
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2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
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