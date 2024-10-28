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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Вестерос
Юргорден - Вестерос: обзор матча 28 октября 2024
Юргорден
28.10.2024, понедельник, 21:00
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
2 : 1
Завершен
Вестерос
30'
Т. Нгуэн
48'
Д. Хюммет
22'
A. Boudah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Вестерос
83'
Замена
P. Ribeiro
️️️️
M. Larsson
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Д. Хюммет
83'
79'
Желтая карточка
E. Bouzaiene
76'
Замена
V. Granath
️️️️
И. Диабате
63'
Замена
C. Jebara
️️️️
I. Jonsson
62'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
A. Warneryd
Замена
С. Хаарала
️️️️
Г. Викхейм
62'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Шуллер
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
Т. Нгуэн
48'
Замена
O. Jansson
️️️️
Я. Ринне
46'
45'
+4
Желтая карточка
I. Jonsson
Желтая карточка
Т. Нгуэн
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
A. Warneryd
ГОЛ! 1:1!
Т. Нгуэн
Пас отдал
Т. Гулликсен
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
A. Boudah
Пас отдал
М. Ахлинви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
29
Alexander Warneryd
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
7
Pedro Ribeiro
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
12
Viktor Granath
ЦФ
4-2-2-2
35
Ринне
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
6
Шуллер
13
Стенссон
93
Нгуэн
8
Гулликсен
23
Хюммет
80
Викхейм
3-1-4-3
2
18
Нсабиюмва
31
70
Ахлинви
8
16
24
29
8
Диабате
7
35
35
Ринне
32
32
35
Ринне
6
Шуллер
8
Экдаль
8
Экдаль
6
Шуллер
23
Хюммет
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
23
Хюммет
80
Викхейм
29
Хаарала
29
Хаарала
80
Викхейм
29
25
25
29
24
7
7
24
31
19
19
31
8
Диабате
12
12
8
Диабате
Остались в запасе
Юргорден
Вестерос
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Остались в запасе
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Юргорден - Вестерос
1
3
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
3
Количество передач
402
459
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
13
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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