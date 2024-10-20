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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Мьеллбю
Кальмар - Мьеллбю: обзор матча 20 октября 2024
Кальмар
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
0 : 3
Завершен
Мьеллбю
25'
Я. Бергстрем
45'
Э. Страуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Мьеллбю
87'
Замена
L. Svensson
️️️️
Й. Густавссон
Замена
R. Jansson
️️️️
J. Ring
84'
81'
Замена
M. Kiilerich
️️️️
V. Gustafson
Красная карточка
R.
80'
Замена
K. Jensen
️️️️
V. Osuji
73'
72'
Замена
T. Stavitski
️️️️
Г. Йоханссон
Замена
A. Magashy
️️️️
М. Свенссон
59'
Замена
Y. Inzoudine
️️️️
A. Gersbach
58'
45'
ГОЛ! 0:2!
Э. Страуд
Пас отдал
V. Gustafson
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бергстрем
Пас отдал
А. Брорссон
Желтая карточка
R.
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
29
Romarinho
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
3
Alex Gersbach
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
8
Никлас Рейкьер
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
7
Viktor Gustafson
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
2
Rony Jansson
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
7
Kevin Jensen
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
19
Imam Jagne
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
3-3-1-3
1
2
39
24
29
14
Скрабб
5
Хальберг
28
Свенссон
9
Исламович
10
3
3-4-3
1
6
Викстрем
3
Брорссон
24
Петтерссон
22
Густавссон
21
Страуд
14
Йоханссон
8
Рейкьер
20
18
Бергстрем
7
3
12
12
3
10
2
2
10
28
Свенссон
21
21
28
Свенссон
24
7
7
24
7
5
5
7
14
Йоханссон
11
11
14
Йоханссон
22
Густавссон
15
15
22
Густавссон
Остались в запасе
Кальмар
Мьеллбю
30
Jakob Kindberg
ВР
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
35
Александр Лундин
ВР
19
Imam Jagne
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
19
Imam Jagne
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Кальмар - Мьеллбю
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
473
567
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
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