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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Юргорден
Вернаму - Юргорден: обзор матча 29 сентября 2024
Вернаму
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
1 : 1
Завершен
Юргорден
90+4'
S. Thern
81'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Юргорден
ГОЛ! 1:1!
S. Thern
Пас отдал
Д. Перссон
90'
+4
Желтая карточка
M. Steinwender
90'
Замена
Д. Перссон
️️️️
С. Котто
85'
Замена
M. Bustos
️️️️
V. Larsson
85'
83'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Д. Хюммет
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
Г. Викхейм
Замена
F. Winsth
️️️️
A. Lohikangas
73'
Замена
C. Johansson
️️️️
Г. Энгвалль
67'
Замена
J. Samuel Kalu
️️️️
A. Zeljkovic
67'
61'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Т. Гулликсен
61'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Р. Шуллер
Желтая карточка
W.
46'
46'
Замена
O. Jansson
️️️️
Я. Ринне
44'
Желтая карточка
А. Приске
13'
Замена
Я. Уне Ларссон
️️️️
М. Даниэльсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
5
Wenderson
ЦП
22
Simon Thern
(К)
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Вернаму
31
Alvar Rosander
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
3-2-3-2
12
Андерссон
16
2
22
Котто
24
15
5
22
18
9
Энгвалль
23
4-2-1-3
35
Ринне
5
Тенхо
3
Даниэльсон
18
Сталь
26
Косуги
14
Сабович
6
Шуллер
8
Гулликсен
23
Хюммет
29
Хаарала
9
Приске
16
20
20
16
23
9
9
23
9
Энгвалль
7
7
9
Энгвалль
2
19
19
2
22
Котто
34
Перссон
34
Перссон
22
Котто
35
Ринне
32
32
35
Ринне
3
Даниэльсон
4
Ларссон
4
Ларссон
3
Даниэльсон
6
Шуллер
7
Эрикссон
7
Эрикссон
6
Шуллер
23
Хюммет
9
Радетинац
9
Радетинац
23
Хюммет
8
Гулликсен
80
Викхейм
80
Викхейм
8
Гулликсен
Остались в запасе
Вернаму
Юргорден
31
Alvar Rosander
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
31
Alvar Rosander
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
Остались в запасе
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Вернаму - Юргорден
2
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
441
466
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
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