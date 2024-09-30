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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - ГАИС
Гетеборг - ГАИС: обзор матча 30 сентября 2024
Гетеборг
30.09.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
2 : 0
Завершен
ГАИС
36'
К. Тордарсон
62'
L. Skjellerup
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - ГАИС
Замена
Д. Крузе
️️️️
К. Тордарсон
90'
+4
Замена
O. Pettersson
️️️️
П. Абрахам
90'
+4
89'
Желтая карточка
G. Lundgren
Желтая карточка
G. Norlin
88'
Желтая карточка
К. Тордарсон
84'
70'
Желтая карточка
J. Åberg
ГОЛ! 2:0!
L. Skjellerup
Пас отдал
А. Трондсен
62'
61'
Замена
C. Amatkarijo
️️️️
M. Çelik
61'
Замена
R. Wendin Thomasson
️️️️
W. Milovanovic
Замена
С. Олссон
️️️️
Й. Багер
58'
Замена
А. Трондсен
️️️️
О. Вендт
58'
42'
Желтая карточка
A. Holmstrom
ГОЛ! 1:0!
К. Тордарсон
36'
31'
Желтая карточка
A. Norén
Желтая карточка
Й. Багер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Gustaf Norlin
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
2-3-2-3
28
Карлстрем
17
Вендт
5
Багер
13
Свенссон
21
3
Эрлингмарк
10
Лундквист
23
Тордарсон
19
7
Абрахам
14
3-3-4
33
4
24
6
32
Ибрахим
21
7
8
9
18
10
17
Вендт
16
Трондсен
16
Трондсен
17
Вендт
5
Багер
16
Олссон
16
Олссон
5
Багер
23
Тордарсон
15
Крузе
15
Крузе
23
Тордарсон
7
Абрахам
32
32
7
Абрахам
8
5
5
8
10
26
26
10
Остались в запасе
Гетеборг
ГАИС
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
14
Hussein Carneil
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
14
Hussein Carneil
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Остались в запасе
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Гетеборг - ГАИС
3
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
9
Нарушения
17
15
Офсайды
2
0
Количество передач
281
392
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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