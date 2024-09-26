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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - Гетеборг
Вестерос - Гетеборг: обзор матча 26 сентября 2024
Вестерос
26.09.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
1 : 1
Завершен
Гетеборг
66'
A. Boudah
21'
G. Norlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - Гетеборг
Замена
P. Ribeiro
️️️️
D. Ask
90'
+2
84'
Замена
L. Carlstrand
️️️️
L. Skjellerup
Замена
V. Wernersson
️️️️
E. Bouzaiene
79'
75'
Замена
О. Вендт
️️️️
А. Трондсен
ГОЛ! 1:1!
A. Boudah
Пас отдал
D. Ask
66'
Замена
A. Warneryd
️️️️
C. Jebara
61'
61'
Замена
A. Carlén
️️️️
Д. Крузе
58'
Желтая карточка
Д. Крузе
57'
Желтая карточка
К. Тордарсон
21'
ГОЛ! 0:1!
G. Norlin
Пас отдал
П. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
24
Max Larsson
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
12
Viktor Granath
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Вестерос
31
Isak Jonsson
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
6
Simon Johansson
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
4-4-2
1
25
18
Нсабиюмва
5
2
24
16
19
8
7
12
2-3-2-3
28
Карлстрем
5
Багер
16
Трондсен
13
Свенссон
3
Эрлингмарк
15
Крузе
23
Тордарсон
10
Лундквист
19
14
7
Абрахам
8
7
7
8
19
29
29
19
25
21
21
25
16
Трондсен
17
Вендт
17
Вендт
16
Трондсен
15
Крузе
21
21
15
Крузе
19
9
9
19
Остались в запасе
Вестерос
Гетеборг
31
Isak Jonsson
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
6
Simon Johansson
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
31
Isak Jonsson
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
6
Simon Johansson
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Вестерос - Гетеборг
2
Всего ударов по воротам
16
23
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
16
Количество передач
401
417
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
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