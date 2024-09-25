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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - АИК
Сириус - АИК: обзор матча 25 сентября 2024
Сириус
25.09.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
0 : 1
Завершен
АИК
62'
Б. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - АИК
Желтая карточка
A. Murbeck
90'
+9
90'
+9
Желтая карточка
А. Милошевич
90'
+6
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
И. Питтас
Замена
J. Voelkerling Persson
️️️️
D. Widgren
89'
84'
Замена
А. Милошевич
️️️️
Т. Ишервуд
84'
Замена
D. Beširović
️️️️
О. Валакари
Замена
А. Пюндт
️️️️
Л. Валта
70'
Замена
F. Olsson
️️️️
М. Линдберг
70'
Замена
N. Milleskog
️️️️
M. Heier
70'
Замена
A. Murbeck
️️️️
P. Nwadike
70'
62'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хансен
Пас отдал
О. Валакари
Желтая карточка
Л. Валта
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
18
Adam Wikman
ЦП
81
Лео Валта
ЦП
10
Melker Heier
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Victor Andersson
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
43
Берсант Целина
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
4-2-1-3
30
Таннандер
5
31
21
2
18
81
Валта
6
Линдберг
9
7
10
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Папаяннопулос
4
Ишервуд
17
Тюхосен
16
Хансен
19
8
Валакари
8
6
Салетрос
28
Питтас
2
2
15
15
2
21
13
13
21
6
Линдберг
11
11
6
Линдберг
81
Валта
18
Пюндт
18
Пюндт
81
Валта
10
10
10
10
4
Ишервуд
37
Милошевич
37
Милошевич
4
Ишервуд
28
Питтас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
28
Питтас
8
Валакари
19
19
8
Валакари
Остались в запасе
Сириус
АИК
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
43
Берсант Целина
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
43
Берсант Целина
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Сириус - АИК
2
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
16
Офсайды
1
3
Количество передач
667
297
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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