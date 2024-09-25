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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Броммапойкарна
Юргорден - Броммапойкарна: обзор матча 25 сентября 2024
Юргорден
25.09.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
2 : 1
Завершен
Броммапойкарна
16'
Т. Гулликсен
80'
Д. Хюммет
88'
А. Тимосси-Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Броммапойкарна
Желтая карточка
А. Приске
90'
+9
Желтая карточка
Р. Шуллер
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Тимосси-Андерссон
85'
Замена
P. Pichkah
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
Замена
О. Фаллениус
️️️️
С. Хаарала
85'
Замена
V. Bergh
️️️️
К. Косуги
85'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хюммет
Пас отдал
С. Хаарала
80'
74'
Желтая карточка
А. Йенсен
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Т. Гулликсен
72'
68'
Замена
F. Christensen
️️️️
А. Калисир
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Т. Нгуэн
60'
54'
Замена
D. Irandust
️️️️
В. Одефальк
54'
Замена
К. Барслунд
️️️️
T. Bergvall
ГОЛ! 1:0!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Т. Нгуэн
16'
Желтая карточка
М. Даниэльсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
6
Theo Bergvall
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
3
Frederik Christensen
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
4-2-2-2
32
18
Сталь
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
14
Сабович
6
Шуллер
8
Гулликсен
93
Нгуэн
9
Приске
29
Хаарала
3-4-1-2
30
3
26
Калисир
16
Йенсен
5
Мартинссон Нгуали
20
Одефальк
6
14
21
Тимосси-Андерссон
21
16
26
Косуги
33
33
26
Косуги
29
Хаарала
11
Фаллениус
11
Фаллениус
29
Хаарала
8
Гулликсен
80
Викхейм
80
Викхейм
8
Гулликсен
93
Нгуэн
23
Хюммет
23
Хюммет
93
Нгуэн
6
27
Барслунд
27
Барслунд
6
26
Калисир
3
3
26
Калисир
5
Мартинссон Нгуали
15
15
5
Мартинссон Нгуали
20
Одефальк
19
19
20
Одефальк
Остались в запасе
Юргорден
Броммапойкарна
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Юргорден - Броммапойкарна
3
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
12
Офсайды
1
2
Количество передач
494
423
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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