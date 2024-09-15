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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Мьеллбю
Юргорден - Мьеллбю: обзор матча 15 сентября 2024
Юргорден
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
1 : 1
Завершен
Мьеллбю
42'
Д. Хюммет
36'
Н. Рейкьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Мьеллбю
Желтая карточка
Т. Гулликсен
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Э. Страуд
Замена
Я. Уне Ларссон
️️️️
М. Тенхо
90'
+2
81'
Замена
Т. Петтерссон
️️️️
M. Kiilerich
81'
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
Р. Викстрем
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Р. Шуллер
80'
Замена
А. Приске
️️️️
Т. Нгуэн
80'
Желтая карточка
Б. Сабович
79'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Х. Радетинац
69'
66'
Замена
M. Kusu
️️️️
I. Jagne
54'
Замена
T. Stavitski
️️️️
Н. Рейкьер
42'
Желтая карточка
I. Jagne
ГОЛ! 1:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
А. Сталь
42'
36'
Желтая карточка
Н. Рейкьер
Желтая карточка
Я. Ринне
36'
36'
ГОЛ! 0:1!
Н. Рейкьер
Пас отдал
Г. Йоханссон
Желтая карточка
Х. Радетинац
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
11
Timo Stavitski
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
4-2-2-2
35
Ринне
18
Сталь
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
14
Сабович
6
Шуллер
93
Нгуэн
9
Радетинац
23
Хюммет
29
Хаарала
3-5-2
1
5
3
Брорссон
6
Викстрем
14
Йоханссон
22
Густавссон
8
Рейкьер
19
21
Страуд
7
18
Бергстрем
5
Тенхо
4
Ларссон
4
Ларссон
5
Тенхо
6
Шуллер
7
Эрикссон
7
Эрикссон
6
Шуллер
9
Радетинац
8
Гулликсен
8
Гулликсен
9
Радетинац
93
Нгуэн
9
Приске
9
Приске
93
Нгуэн
5
24
Петтерссон
24
Петтерссон
5
8
Рейкьер
11
11
8
Рейкьер
19
42
42
19
6
Викстрем
16
16
6
Викстрем
Остались в запасе
Юргорден
Мьеллбю
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Юргорден - Мьеллбю
4
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
515
432
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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