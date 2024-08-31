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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - АИК
Вернаму - АИК: обзор матча 31 августа 2024
Вернаму
31.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
0 : 1
Завершен
АИК
4'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - АИК
88'
Замена
А. Фака
️️️️
С. Папаяннопулос
Замена
Д. Перссон
️️️️
S. Thern
81'
Замена
H. Nässtrom
️️️️
С. Котто
80'
Замена
C. Johansson
️️️️
Ф. Аджей
68'
64'
Замена
O. Faraj
️️️️
Д. Гуидетти
64'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Б. Целина
Замена
M. Bustos
️️️️
М. Альсальхади
61'
Замена
F. Winsth
️️️️
V. Larsson
61'
57'
Желтая карточка
М. Тюхосен
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Питтас
Пас отдал
Д. Гуидетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
5
Wenderson
ЦП
22
Simon Thern
(К)
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
45
Таха Аяри
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
19
Marco Bustos
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
4-5-2
22
Котто
15
24
2
5
22
17
Альсальхади
18
28
Аджей
23
1
3-5-1-1
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
4
Папаяннопулос
16
Хансен
45
Аяри
8
Валакари
8
6
Салетрос
28
Питтас
43
Целина
2
2
20
20
2
22
Котто
25
25
22
Котто
17
Альсальхади
19
19
17
Альсальхади
22
34
Перссон
34
Перссон
22
28
Аджей
7
7
28
Аджей
4
Папаяннопулос
2
Фака
2
Фака
4
Папаяннопулос
11
Гуидетти
11
Гуидетти
43
Целина
10
10
43
Целина
Гуидетти
9
9
Гуидетти
Остались в запасе
Вернаму
АИК
12
Виктор Андерссон
ВР
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
21
Stanley Wilson
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Вернаму - АИК
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
578
315
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
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