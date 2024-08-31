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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Кальмар
ГАИС - Кальмар: обзор матча 31 августа 2024
ГАИС
31.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кальмар
2'
A. Norén
33'
J. Ring
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Кальмар
Желтая карточка
J. Lindberg
90'
+2
90'
Замена
M. Arash
️️️️
R. Sjostedt
90'
Замена
М. Свенссон
️️️️
J. Ring
85'
Желтая карточка
A. Magashy
79'
Замена
A. Magashy
️️️️
М. Хальберг
Замена
E. Becirovic
️️️️
C. Amatkarijo
74'
69'
Замена
S. Ylätupa
️️️️
D. Krasniqi
Замена
A. Holmstrom
️️️️
L. Hedlund
54'
Желтая карточка
L. Hedlund
43'
33'
ГОЛ! 1:1!
J. Ring
ГОЛ! 1:0!
A. Norén
Пас отдал
R. Wendin Thomasson
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
29
Romarinho
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
9
Дино Исламович
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
13
Kees Sims
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
4-2-4
1
22
6
5
4
7
17
28
26
8
9
3-4-3
1
24
2
39
5
Хальберг
29
14
Скрабб
6
10
22
9
Исламович
28
18
18
28
26
11
11
26
6
26
26
6
5
Хальберг
21
21
5
Хальберг
10
28
Свенссон
28
Свенссон
10
22
23
23
22
Остались в запасе
ГАИС
Кальмар
33
Erik Krantz
ВР
13
Kees Sims
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
16
Antonio Kujundzic
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
13
Kees Sims
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
16
Antonio Kujundzic
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча ГАИС - Кальмар
2
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
17
Офсайды
1
3
Количество передач
345
541
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
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Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
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2018.02.05 17:56
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