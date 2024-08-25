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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Юргорден
Сириус - Юргорден: обзор матча 25 августа 2024
Сириус
25.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
0 : 1
Завершен
Юргорден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Юргорден
Замена
A. Murbeck
️️️️
P. Nwadike
86'
81'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
С. Хаарала
Замена
F. Olsson
️️️️
М. Линдберг
79'
72'
Замена
Б. Сабович
️️️️
М. Эрикссон
72'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
А. Приске
68'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
62'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Д. Стенссон
Замена
А. Пюндт
️️️️
N. Milleskog
59'
30'
Желтая карточка
Д. Стенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
7
Магнус Эрикссон
(К)
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Сириус
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
4-2-1-3
30
Таннандер
5
21
2
31
81
Валта
18
6
Линдберг
9
10
7
3-4-1-2
35
Ринне
4
Ларссон
3
Даниэльсон
33
7
Эрикссон
8
2
Теркильдсен
13
Стенссон
9
Радетинац
29
Хаарала
9
Приске
2
15
15
2
10
18
Пюндт
18
Пюндт
10
6
Линдберг
11
11
6
Линдберг
13
Стенссон
6
Шуллер
6
Шуллер
13
Стенссон
7
Эрикссон
14
Сабович
14
Сабович
7
Эрикссон
9
Приске
11
Фаллениус
11
Фаллениус
9
Приске
29
Хаарала
23
Хюммет
23
Хюммет
29
Хаарала
Остались в запасе
Сириус
Юргорден
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
32
Oscar Jansson
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Сириус - Юргорден
2
Всего ударов по воротам
19
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
6
14
Офсайды
5
1
Количество передач
543
341
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
Новости команд
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Сириус
Юргорден
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
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2025.05.08 20:50
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2025.05.07 09:58
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
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2025.05.07 09:58
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