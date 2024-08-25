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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Броммапойкарна
АИК - Броммапойкарна: обзор матча 25 августа 2024
АИК
25.08.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
2 : 1
Завершен
Броммапойкарна
34'
И. Питтас
45+4'
А. Салетрос
10'
А. Тимосси-Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Броммапойкарна
Желтая карточка
И. Диавара
90'
+6
Замена
А. Милошевич
️️️️
М. Тюхосен
89'
Замена
O. Faraj
️️️️
Б. Целина
89'
82'
Желтая карточка
R. Örqvist
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
И. Питтас
80'
76'
Замена
T. Bergvall
️️️️
E. Botchway
46'
Замена
R. Örqvist
️️️️
В. Одефальк
46'
Замена
H. Freyr Karlsson
️️️️
A. Abrahamsson
46'
Замена
E. Botchway
️️️️
F. Christensen
ГОЛ! 2:1!
А. Салетрос
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
A. Abrahamsson
Желтая карточка
И. Питтас
37'
ГОЛ! 1:1!
И. Питтас
Пас отдал
Р. Модешту
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Тимосси-Андерссон
Пас отдал
В. Одефальк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
(К)
ЦП
45
Таха Аяри
ЦП
43
Берсант Целина
АП
70
Руй Модешту
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
3
Frederik Christensen
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
АИК
23
Budimir Janošević
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
21
Emmanuel Gono
ЦФ
9
Omar Faraj
ЦФ
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
3-4-1-2
1
Диавара
17
Тюхосен
4
Папаяннопулос
16
Хансен
28
Питтас
6
Салетрос
45
Аяри
8
43
Целина
2
70
Модешту
3-4-1-2
93
Мрозек
26
Калисир
3
16
Йенсен
14
20
Одефальк
19
3
21
Тимосси-Андерссон
21
16
17
Тюхосен
37
Милошевич
37
Милошевич
17
Тюхосен
28
Питтас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
28
Питтас
43
Целина
9
9
43
Целина
3
2
2
3
6
6
20
Одефальк
11
11
20
Одефальк
3
29
29
3
Остались в запасе
АИК
Броммапойкарна
23
Budimir Janošević
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
21
Emmanuel Gono
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
18
Alfons Lohake
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
23
Budimir Janošević
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
21
Emmanuel Gono
ЦФ
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
18
Alfons Lohake
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча АИК - Броммапойкарна
2
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
18
Офсайды
1
0
Количество передач
408
464
Сейвы
2
6
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Френдс Арена
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