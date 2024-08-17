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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - Кальмар
Вестерос - Кальмар: обзор матча 17 августа 2024
Вестерос
17.08.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кальмар
62'
V. Granath
90+7'
S. Johansson
45+5'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - Кальмар
ГОЛ! 2:1!
S. Johansson
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
S. Ylätupa
Желтая карточка
E. Bouzaiene
90'
+4
90'
Замена
A. Gersbach
️️️️
M. Arash
81'
Желтая карточка
Д. Исламович
Желтая карточка
М. Ахлинви
81'
76'
Замена
R.
️️️️
A. Magashy
76'
Замена
S. Ylätupa
️️️️
K. Jensen
71'
Желтая карточка
С. Скрабб
65'
Замена
J. Ring
️️️️
М. Хальберг
Замена
P. Ribeiro
️️️️
H. Magnusson
63'
Замена
V. Wernersson
️️️️
M. Larsson
63'
ГОЛ! 1:1!
V. Granath
Пас отдал
M. Larsson
62'
57'
Желтая карточка
A. Magashy
Замена
М. Ахлинви
️️️️
A. Boudah
57'
Замена
S. Johansson
️️️️
H. Offia
57'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Д. Исламович
Пас отдал
С. Скрабб
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
A. Warneryd
35'
Желтая карточка
A. Warneryd
26'
13'
Желтая карточка
L. Saetra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
2
Herman Magnusson
ЦЗ
29
Alexander Warneryd
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
9
Дино Исламович
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Вестерос
34
Alfons Wahl
ВР
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
16
William Andersson
ЦП
29
Romarinho
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
3-4-4
2
18
Нсабиюмва
2
29
8
16
24
35
7
12
20
2-5-1-2
1
2
39
5
Хальберг
21
6
26
23
Гояни
14
Скрабб
7
9
Исламович
29
25
25
29
7
70
Ахлинви
70
Ахлинви
7
2
7
7
2
20
6
6
20
24
21
21
24
21
29
29
21
7
23
23
7
5
Хальберг
10
10
5
Хальберг
26
3
3
26
Остались в запасе
Вестерос
Кальмар
34
Alfons Wahl
ВР
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
30
Jakob Kindberg
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
16
William Andersson
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
34
Alfons Wahl
ВР
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
16
William Andersson
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Вестерос - Кальмар
3
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
18
Офсайды
5
4
Количество передач
449
403
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
Новости команд
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Вестерос
Кальмар
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
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